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شاهد: لحظة القبض على فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن

11/3/2016

 أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة عن القبض على شاب فلسطيني بعد أن قام بطعن إسرائيلي في أزقة البلدة القديمة في القدس المحتلة وأصابه بجروح وصفت بأنها بين الخفيفة والمتوسطة.

وقالت الناطقة باسم الشرطة "إن شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 19عاما قام بطعن شاب يهودي عمره 29عاما في  شارع الخالدية في القدس القديمة". ووصفت حالة الشاب المطعون  بأنها "خفيفة إلى متوسطة" ونقل للعلاج في مستشفى "شعاري تصيدق".

وأضافت الناطقة "هرب المهاجم الفلسطيني من المكان وعثرت الشرطة على السكين قرب مكان الطعن. قامت الشرطة وقوات حرس الحدود بالبحث عنه وتمشيط المنطقة. اعتقل المهاجم الفلسطيني الذي كان مختبئا في أحد أزقة البلدة القديمة، وهو من سكان بلدة قبلان شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية".

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول موجة من أعمال العنف تتخللها هجمات بالسكين والأسلحة النارية، أسفرت عن استشهاد 188 فلسطينيا بينهم عربي إسرائيلي ومقتل 28 إسرائيليا وأمريكيين اثنين وأريتري وسوداني.

 وتقول اسرائيل إن معظم القتلى الفلسطينيين قتلوا خلال تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

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