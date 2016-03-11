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شاهد: طفلة هندية في التاسعة تدير مكتبة

11/3/2016

تدير طفلة هندية، تبلغ من العمر تسع سنوات، مكتبة حكومية في ولاية ماديا براديش وسط الهند تهدف لتثقيف وتعليم أطفال الأحياء الفقيرة.

وتقوم الطفة "موسكان" أهيوار عقب انتهائها من اليوم الدراسي بإدارة المكتبة التي تقع في أحد الأزقة الضيقة في أحد الأحياء الفقيرة في عاصمة الولاية منذ السادس والعشرين من يناير من هذا العام

وتقول الطفلة أهيوار إن هناك تغيرا ملحوظا في سلوك أطفال الأحياء الفقيرة المجاورة منذ تأسيس المكتبة ، حيث تشير إلى الإقبال على المشاركة في برامج التعليم الخاصة بالمكتبة ،

وقال مسؤولون من المركز الحكومي للتعليم، وهو الجهة التي مولت وأنشأت المكتبة، إنهم يهدفون إلى جذب أطفال الأحياء الفقيرة للعودة إلى التعليم عن طريق الانتظام في زيارة المكتبة.

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