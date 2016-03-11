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شاهد: روسي يقر بالانتماء لشبكة تجسس على أمريكا

11/3/2016

اعترف مواطن روسي (الجمعة) بأنه كان عضوا في شبكة تجسس في مدينة نيويورك سعت لجمع معلومات اقتصادية ومعلومات أخرى لصالح روسيا.

وجاء اعتراف المصرفي الروسي "يفجيني بورياكوف" أمام محكمة اتحادية في مانهاتن حيث أقر بالاتهامات الموجهة إليه بالتآمر للقيام بعمل إجرامي، كما جاء اعتراف "بورياكوف" قبل أقل من شهر من الموعد المقرر لمحاكمته بتهمة التآمر للعمل كضابط لحساب الحكومة الروسية من دون إخطار السلطات الأمريكية.

وألقي القبض على بورياكوف الذي عمل في بنك حكومي روسي في يناير/ كانون الثاني 2015  حين كشفت السلطات الأمريكية النقاب عن الاتهامات الموجهة له ولروسيين آخرين هما إيجور سبوريشيف وفيكتور بودوبني. 

وقال الادعاء الأمريكي إن الثلاثة تآمروا لجمع معلومات اقتصادية لحساب روسيا بما في ذلك معلومات عن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلادهم ولتجنيد سكان بمدينة نيويورك ليكونوا مصادر معلومات. 

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