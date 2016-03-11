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شاهد: تظاهر آلاف العراقيين ببغداد ضد الفساد

11/3/2016

تجمع عشرات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الجمعة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد في مظاهرة شعبية حاشدة للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بالإصلاحات الحكومية ومحاربة الفساد الإداري.

واكتظت ساحة التحرير بأتباع الصدر وهم يتدفقون بقوة للوصول إلى مكان التجمع رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وحمل أتباع الصدر علم العراق وهم يهتفون بشعارات تطالب رئيس الحكومة بإجراء اصلاحات وزارية وتقديم الفاسدين والعابثين بالمال العام إلى المحاكم لـ"ينالوا الجزاء العادل".

وأعطى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الأوامر لجميع القيادات الأمنية والعسكرية في بغداد بتأمين حركة المتظاهرين.

وحث العبادي في اجتماع مع القيادات الأمنية تعامل "القوات الأمنية بمهنية وحرفية مع المتظاهرين ومنع أي حالة احتكاك ودعوة المتظاهرين إلى احترام القانون وعدم المساس بالأمن والحفاظ على هيبة الدولة والتصدي بحزم إلى كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة".

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