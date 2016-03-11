روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء يتناولون "إشعاعات" تشيرنوبل

السلام الأخضر: غذاء روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء مشع

قالت جماعة السلام الأخضر المدافعة عن البيئة إن المواطنين الروس والأوكرانيين وفي روسيا البيضاء يتناولون أغذية ومشروبات تحتوي على مستويات وصفتها بـ"الخطيرة" من الإشعاع ، جراء كارثة تشيرنوبل النووية.

وأرجعت الجماعة البيئية أسباب ذلك إلى الأزمات الاقتصادية التي تعصف بروسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء والتي أدت إما إلى توقف إجراء اختبارات بالمناطق الملوثة بالإشعاعات، وإما إلى تراجعها.

وتشير اختبارات علمية أجريت لحساب جرينبيس إلى أن التلوث تراجع نوعا ما بالنسبة إلى نظائر مثل السيزيوم-137 والاسترنشيوم-90 لكنه لا يزال باقيا لاسيما في مناطق مثل الغابات.

ومازال الأهالي في المناطق المتضررة من الإشعاعات يعيشون يوميا وسط مستويات عالية الخطورة من الإشعاع جراء انفجار أبريل/ نيسان عام 1986 في محطة تشرنوبل النووية الذي أطلق سحبا من الغبار النووي المتساقط الذي نشر الإشعاعات في مساحات كبيرة من أوربا.

وقال تقرير غرينبيس الذي يحمل عنوان "التداعيات النووية: الآثار المتخلفة عن تشرنوبل وفوكوشيما" إن التلوث الإشعاعي "موجود فيما يأكلون ويشربون وفي الغابة التي يستخدمونها لأغراض البناء وإحراق الحطب للتدفئة".

وقال التقرير إن أوكرانيا "لم يعد لديها أي أموال كافية لتمويل البرامج اللازمة لحماية الجمهور على الوجه الأكمل … هذا يعني أن تعرض الناس للإشعاع ممن يعيشون في المناطق الملوثة ربما يزيد".

وتكابد أوكرانيا ضائقة اقتصادية تضاعفت بسبب تمرد مؤيد لروسيا في المناطق الشرقية من البلاد فيما تواجه روسيا وروسيا البيضاء أزمات مالية.

وتوصل التقرير إلى أنه في بعض الحالات زادت مستويات تعرض الحبوب للإشعاع فعليا بالمناطق الملوثة التي يعيش بها نحو خمسة ملايين نسمة.

قال التقرير "ولأن هذا التلوث سيبقى معهم خلال العقود القادمة فإنه مرتبط بالآثار المتعلقة بصحتهم. آلاف الأطفال حتى من ولدوا بعد 30 عاما من تشرنوبل لا يزالون يشربون حليبا ملوثا بالإشعاع".