حلفاء السيسي في أوربا: نازيون جدد ومؤيدون لإسرائيل

البرلمان الأوربي ـ أرشيف

كشف الكاتب الصحفي المصري "محمد هاني" عن أسماء النواب العشرة المصوتين ضد قرار البرلمان الأوربي الذي دان مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني" في القاهرة، وأوصى بوقف المساعدات العسكرية لمصر.

وقال الكاتب في تدوينة على حسابه على فيسبوك، إن قائمة النواب الرافضين للقرار تتضمن أربعة نواب ينتمون إلى حزب "الحرية" الهولندي اليميني المتطرف الذي أسسه السياسي الهولندي العنصري المعروف "غيرت فيلدرز" صاحب فيلم "فتنة" الذي اتهم الإسلام بالإرهاب وأثار ضجة كبيرة لدى عرضه في العام 2008.

كما تضمنت قائمة النواب الرافضين أيضا ثلاثة نواب من حزب "الفجر الذهبي" اليوناني، وهو حزب فاشي للنازيين الجدد تعرض بعض نوابه للمحاكمة ضمن 69 من قيادات الحزب، بتهم بينها الانتماء إلى منظمة إجرامية وقتل مهاجرين خلال هجمات جماعية.

وضمت القائمة نائبا يمينيا هولنديا يدعى "باس بلدر" يشغل منصب نائب رئيس مجموعة تضم النواب المؤيدين لإسرائيل في البرلمان الأوربي، بالإضافة إلى النائب "جانيس أتكينسون" من حزب استقلال المملكة المتحدة UKIP، وهو حزب يميني متطرف معادٍ للاتحاد الأوربي وللمهاجرين. وأخيرا نائب ألماني يترأس حزباً ساخراً اسمه "الحزب" ارتبط اسمه بقضية رشوة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وبتعليقات عنصرية.

وكان البرلمان الأوربي قد وافق أمس (الخميس) على قرار يندد بوضع حقوق الإنسان في مصر، ويدعو لإعادة النظر في العلاقة مع السلطات المصرية "في حال استمرار القمع الذي يغذي التطرف العنيف".