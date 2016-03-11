تيري هنري: هل يبدأ مسيرته التدريبية قريبا؟

تيري هنري مع نجوم نادي برشلونة

اقترب "تيري هنري" الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم مع فرنسا والهداف التاريخي لمنتخب بلاده من بدء مسيرته التدريبية بعد حصوله على رخصة ممارسة المهنة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأنهى مهاجم أرسنال وبرشلونة السابق (38 عاما) دورة تدريبية مع الاتحاد الويلزي للعبة، وبات مؤهلا لتدريب فرق الناشئين والأندية خارج بطولات الدوري الأولى في أوربا.

وقال هنري عبر حسابه على إنستغرام أمس الخميس "شكرا جزيلا لأوشان روبرتس ولأكاديمية أرسنال لمساعدتي على الحصول على رخصة التدريب بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وقال هنري في وقت سابق إنه يريد تدريب أرسنال، لكن الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي الذي اعتزل في 2014 يتعين عليه اجتياز الدورة الأعلى للتدريب إذا أراد قيادة الجهاز الفني للنادي اللندني.

وكان "زين الدين زيدان" الزميل السابق لهنري في منتخب فرنسا اجتاز دورة التدريب الأعلى في العام الماضي، وتولى بعدها بوقت قصير تدريب ريال مدريد الإسباني في يناير/ كانون الثاني الماضي.