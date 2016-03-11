تعليقات ساخرة بعد كتابة الجمارك المصرية على جيتار براين آدمز

تعليق براين آدمز بعد تصرف الجمارك المصرية معه – مواقع التواصل

نهاية حزينة لزيارة الفنان العالمي براين آدمز إلى القاهرة، بعد أن نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لآلة الجيتار الخاصة به معلقا بأن سلطات الجمارك المصرية أفسدتها بالكتابة عليها، ومشيرا إلى أن الجيتار ثمين تم تصنيعه في العام 1957.

وكان براين آدمز وهو مغنٍ وكاتب أغان ومنتج وممثل ومصور كندي، يحيي حفلا بمسرح "الصوت والضوء" بمنطقة أهرامات الجيزة، الثلاثاء الماضي.

وانهالت التعليقات الساخرة على صفحة آدمز على فيس بوك تعليقا على تصرف الجمارك مع الفنان العالمي:

وكتب فكري: "بص لنص الكوباية المليان ده إنت واخد توقيع فرعوني فاهم يعني ايه توقيع فرعوني".

وعلق محمد مصطفى: " يا عم إحنا بنلزق دقن توت عنخ آمون بلزق أمير".

وكتب محمد أحمد: " معلش يا برنس دي عادات وتقاليد".

بينما علق محمد المهندس:" إحمد ربنا إنك طلعت بدون تصريح سفر للجيتار".

وكتب خالد مصطفى: " إيه اللى وداه هناك".

وعلق محمود عابدين: " عشان إنت مردتش تصبح على مصر .. صبحت هي عليك".

وكتب أيمن عبد العزيز: " ده التاتش المصري".

وعلقت منى محمد: " مش مهم الجيتار المهم نبقي كده".

وكتب إسلام النجار: " مرحبا بك في الجزء المثقوب من العالم".

وكتب الصحفي أحمد مجاهد العزب على صفحته على فيس بوك قائلا:

الراجل الكُبْارة براين آدمز، اللي تقريبًا عمل كل حاجة في المزيكا، واترشح 3 مرات للأوسكار، ومافيش حد في الكوكب مش عارف أهميته وقيمته، جه مصر لإحياء احتفالية "أورانج" اللي هي كانت موبينيل، في منطقة الأهرامات، ويبدو إنها كانت الزيارة الأولى، وبناءً عليه كحال أي سائح، كان مُتصوّر إنه جاي بلد سياحية، حيث العراقة، التاريخ، الحضارة، وإذا به يتلقى الصدمة مبكراً من شباك الطيارة، بمشهد لعلب كبريت مُتراصة بعشوائية، مكانش فاهمها في الأول، بس تدريجياً استوعب إنها بيوتنا اللي بنعيش فيها عادي، مش مقابر فقراء مثلاً، وإنها القاهرة، العاصمة، مش منطقة نائية ولا مخيمات لاجئين، فكتب على الصورة اللي صورها "Cairo from the air".

المهم، الراجل قعد الليلتين في مصر، ورغم اللي شافه قال إنها زيارة مش بطالة، نسيبه إحنا بقى؟ لأ طبعاً.. نستناه لحد ما يوصل المطار، وقبل ما يرفع رجله من على أرضنا، يقرر أحد موظفين المطار إنه يسيب ذكرى أبد الدهر ترافق الراجل أينما ذهب، ويطبع على الجيتار بتاعه -بمادة مابتطلعش- رقم (3802)، وكمان يحط توقيعه تحتيه، حاجة كده شبه ختم أستاذة عفاف وامضتها على الورق.. فالراجل من هول الصدمة مبقاش مصدق، وحط صورة للمشهد قال فيها: "airport customs graffiti on my 1957 Martin D-18″، اللي هو مش عارف يشتمنا بإيه حرفيًا، مكتفيًا بإشارة إنه جيتار عتيق عمره 60 سنة.. مايعرفش إننا لزقنا دقن توت عنخ آمون اللي عمرها 3340 سنة بـ"سوبر جلو" تقريبًا .. نورت مصر يا حج براين والله".