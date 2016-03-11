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ترامب: الإسلام يكرهنا وأدعو الأمريكيين لليقظة

11/3/2016

دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية

قال المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الجمهوري، دونالد ترمب، "الإسلام يكرهنا"، داعيًا الأمريكيين إلى "اليقظة والحذر وعدم السماح للذين يحملون هذه الكراهية بالقدوم إلى الولايات المتحدة"، على حد قوله.

جاء ذلك في مقابلة أجراها أمس، ترامب، مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، قال فيها "أعتقد أن الإسلام يكرهنا، هنالك حقد هائل وعلينا معرفته"، رافضًا التصريح، بما إذا كانت الديانة الإسلامية أم المسلمين هم من يكرهون الأمريكيين؟، واكتفى بالقول "سيكون عليكم معرفة ذلك".

وشدد ترمب، المعروف عنه تصريحاته المعادية للمسلمين وغيرهم من الأقليات في الولايات المتحدة، "يجب أن نكون يقظين وحذرين جدًا، وألا نسمح لأناس يحملون هذا الحقد ضد الولايات المتحدة، وضد الأقوام غير المسلمة، بالقدوم إلى هذه البلاد".

وفي ديسمبر/ كانون الثاني من العام الماضي، أطلق، ترامب، الذي يعتبر أوفر المرشحين الجمهوريين حظًا، للفوز بترشح حزبه للانتخابات الرئاسية التي ستجري نهاية العام الجاري، أول تصريحاته الانتخابية المعادية للمسلمين، عندما دعا إلى فرض حظر مؤقت وشامل على دخولهم إلى الولايات المتحدة، "حتى يتم التوصل إلى آلية يمكن من خلالها الفصل بين "المتطرفين" وغيرهم".

ولم تسلم باقي الأقليات من تصريحاته العنصرية، فقبل ذلك وصف المكسيكيين القادمين إلى الولايات المتحدة، بطريقة غير شرعية، بـ"المغتصبين والمجرمين".

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