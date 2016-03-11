المعارضة السورية تؤكد مشاركتها باجتماعات جنيف

ستيفان دي ميستورا/ المبعوث الأممي لسوريا

قال المبعوث الأممي الخاص بالشأن السوري ستيفان دي ميستورا اليوم الجمعة إنه من المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السورية خلال 18 شهرا.

وذكر في حوار نشرته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة أن الانتخابات التي ستراقبها الأمم المتحدة ينبغي أن يتم إجراؤها خلال عام ونصف من بداية آخر جولة من محادثات السلام، المخطط لها في 14 من آذار/مارس الجاري، بين الحكومة السورية والمعارضة.

وأشار دي ميستورا إلى أنه يتوقع توقيع اتفاق بخصوص إجراء هذه الانتخابات خلال المحادثات.

من جانبها أكدت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية عزمها على المشاركة في مفاوضات جنيف المقررة الاثنين المقبل، وفق ما أعلنت في بيان الجمعة.

وأعلنت أن الهيئة "ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة في جنيف يوم الاثنين 14 آذار/مارس وذلك بناء على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا".