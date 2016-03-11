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الذهب في أعلى مستوى منذ 13 شهرا

11/3/2016

زاد سعر الذهب 20% من بداية العام الجاري – أرشيفية

قفز سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا قبل أن يتراجع قليلا، مع اقتراب اليورو من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام الدولار بعدما ألمح البنك لمركزي الأوروبي إلى استبعاد المزيد من الخفض لأسعار الفائدة.
وبعد اتخاذ إجراءات جريئة لتعزيز اقتصادات منطقة اليورو من بينها زيادة مشتريات الأصول وخفض أكبر لأسعار الفائدة على الودائع، ألمح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمس الخميس إلى أنه لن يكون هناك المزيد من الخفض لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1282.51 دولارا للأوقية مسجلا أعلى مستوى له منذ الثالث من فبراير/شباط 2015. وبحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش لم يسجل المعدن تغيّرا يذكر ليستقر عند 1270.20 دولارا للأوقية.

وكان المعدن الأصفر صعد 1.5% أمس الخميس مسجلا أكبر مكاسبه اليومية في أسبوع ويتجه إلى تحقيق ثاني مكاسبه الأسبوعية.

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