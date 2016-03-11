الحكومة الأمريكية: رفض آبل فك تشفير أي فون"خطابة كاذبة"

الحكومة الأمريكية تنتقد رفض آبل فك تشفير أي فون"

ردّت السلطات الأمريكية بقوة الخميس على رفض شركة "آبل" فك تشفير هاتف "آي فون" على صلة بحادث إطلاق النار في "سان برناردينو"، وشجبت ما وصفته بـ "الخطابة الكاذبة" للشركة واتهمتها بالمبالغة في المخاوف ذات الصلة بالخصوصية والأمن والحقوق.

وقال محامو الحكومة في أحدث حلقة من سلسلة المبارزات بين الطرفين في محكمة اتحادية، إنه يتعين على آبل الامتثال لأمر صادر عن المحكمة في 16 شباط/فبراير يطالب الشركة بإيجاد وسيلة للوصول إلى بيانات مشفرة يعتقد المحققون أنها مخزنة في هاتف "آي فون" استخدمه شخص في هجوم 2 كانون أول/ديسمبر الذي راح ضحيته 14 شخصا.

وأضاف المحامون: "تحتاج الحكومة والمجتمع إلى معرفة ما هو بداخل هاتف الشخص وتحتاج الحكومة إلى مساعدة آبل في الكشف عن ذلك".

يذكر أن تلك القضية أثارت جدلا دوليا بين خبراء أمن الكمبيوتر وشركات التكنولوجيا والمشرعين حول قضية الخصوصية والأمن، ومن المقرر أن تنعقد جلسة استماع بشأن القضية في 22 آذار/مارس المقبل.