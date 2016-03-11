البث الحي
منوعات

الجامعة العربية تصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

11/3/2016

 

صنفت جامعة الدول العربية اليوم الجمعة جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية. وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد بن حلي" إنه لا يمكن إغفال ما تقوم به إيران من تدخل سافر فـي شؤون الدول العربيـة، مشيرا إلى أن مـا تـفـعلـه يمثـل استفزازات تــتــناقـض مــع مـبادئ حــسن الـجوار.

وأضاف بن حلي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم  في ختام أعمال  الدورة 145 لمجلس وزراء خارجية دول الجامعة العربية بالقاهرة، إن بعض القضايا لا تزال عالقة مع إيران مثل استمرار احتلالهـا للجزر الإماراتيـة الثلاث من دون حـل, مشيرا إلى أن الأولى عالجت ملفها النووي مع العالم الخارجي وتجاهلـت جيرانهـا العرب بالنسبـة لقضايـا أخرى كثيرة.

وأوضح "بن حلي" أن "الجامعة العربية تتابـع أمـر وقـف إطلاق النار في سوريا ونحن منخرطون في كل ما يتعلق بحل الأزمة" مصيفا "نسعى للاستفادة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ولولا القرار الدولي لما تحلحلت الأزمة السوريـة".

وأشار "بن حلي" إلى أن ما يحدث في ليبيا محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء ولا يمكـن حدوث ذلـك دون حكومـة وطنيـة، مشيرا إلى أن الإرهابيين استغلوا الفراغ السياسي من أجل الانتشار والتوغل وتهديد أمـن البلاد، موضحا أن التدخل الخارجي في ليبيا يزيد الأزمة تعقيدا.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)