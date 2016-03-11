الجامعة العربية تصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

صنفت جامعة الدول العربية اليوم الجمعة جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية. وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد بن حلي" إنه لا يمكن إغفال ما تقوم به إيران من تدخل سافر فـي شؤون الدول العربيـة، مشيرا إلى أن مـا تـفـعلـه يمثـل استفزازات تــتــناقـض مــع مـبادئ حــسن الـجوار.

وأضاف بن حلي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في ختام أعمال الدورة 145 لمجلس وزراء خارجية دول الجامعة العربية بالقاهرة، إن بعض القضايا لا تزال عالقة مع إيران مثل استمرار احتلالهـا للجزر الإماراتيـة الثلاث من دون حـل, مشيرا إلى أن الأولى عالجت ملفها النووي مع العالم الخارجي وتجاهلـت جيرانهـا العرب بالنسبـة لقضايـا أخرى كثيرة.

وأوضح "بن حلي" أن "الجامعة العربية تتابـع أمـر وقـف إطلاق النار في سوريا ونحن منخرطون في كل ما يتعلق بحل الأزمة" مصيفا "نسعى للاستفادة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ولولا القرار الدولي لما تحلحلت الأزمة السوريـة".

وأشار "بن حلي" إلى أن ما يحدث في ليبيا محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء ولا يمكـن حدوث ذلـك دون حكومـة وطنيـة، مشيرا إلى أن الإرهابيين استغلوا الفراغ السياسي من أجل الانتشار والتوغل وتهديد أمـن البلاد، موضحا أن التدخل الخارجي في ليبيا يزيد الأزمة تعقيدا.