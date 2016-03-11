البنتاغون: اعتقال مسؤول الأسلحة الكيماوية بتنظيم الدولة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس إنها أسرت مسؤول الأسلحة الكيماوية في تنظيم الدولة بالعراق في عملية نفذت في فبراير الماضي.

وقال البنتاغون في بيان إن أسر سليمان داود البكار الذي يعرف أيضا باسم أبو داود "يزيح زعيما مهما للتنظيم من ساحة المعركة".

وأضاف أن أبو داود نقل إلى مكان احتجاز تابع للحكومة العراقية في وقت سابق الخميس.

وذكر البنتاغون أنه علم من أبو داود تفاصيل بشأن منشآت وإنتاج الأسلحة الكيماوية التابعة لتنظيم الدولة والأفراد المعنيين بذلك.

وأضاف أن تلك المعلومات أدت لتوجيه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عدة ضربات جوية ضد تنظيم الدولة.