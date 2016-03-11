الأمم المتحدة :تنظيم الدولة وسع سيطرته في ليبيا

تنظيم الدولة بليبيا

أفاد تقرير لخبراء للأمم المتحدة أن "تنظيم الدولة " وسع بشكل واضح سيطرته في ليبيا ما ساهم في زيادة الطلب على العتاد العسكري.



وأشار التقرير أن التنظيم تمكن في سرت التي تمثل أبرز نقاط تمركزه في ليبيا، "من التجنيد بنجاح بين المجموعات المهمشة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي".



وجاء في التقرير "أن تنامي حضور تنظيم الدولة في سرت كان مهما في 2015مشيرا الى أن "تنظيم الدولة هو حاليا الفاعل السياسي والعسكري الأهم في المنطقة".



كما تمكن التنظيم "من رفع قدراته في طرابلس وصبراتة" بتجنيد مقاتلين محليين وأجانب.



وأضاف التقرير أن هذا التنظيم لا يحصل حتى الآن على عائدات مباشرة من استخراج النفط في ليبيا، لكن "هجماته على المنشآت النفطية تضر بشدة بالاستقرار الاقتصادي للبلاد".



ولاحظ الخبراء أنه حتى مع تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا "فإن مخاطر الاستيلاء والاستخدام السيء للعتاد (العسكري) ستبقى عالية جدا".



وأضاف التقرير أن "ليبيا تبقى مصدر دعم لوجستي وتزود لمجموعات مسلحة بينها مجموعات "إرهابية" في مصر وسوريا ومالي والنيجر.



وأشار الخبراء إلى أن العقوبات المحددة التي اعتمدت في 2011 ضد مسؤولين في نظام القذافي "يستمر انتهاكها".



وأضافوا أن "أرصدة كبيرة" لا تزال مخبأة كما أن منع السفر المفروض على هؤلاء الأشخاص "تم الالتفاف عليه عدة مرات".