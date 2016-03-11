استقالة وزير سياحة الأكوادور بعد تصريحات مثيرة للجدل

وزيرة سياحة الإكوادور المستقيلة

استقالت وزيرة السياحة الإكوادورية الخميس في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل حول امرأتين أرجينيتين قتلتا أثناء سفرهما في منطقة "الأنديز" بالإكوادور.

وكانت الوزيرة كريستينا ريفادينيرا رجحت أن الضحيتين وعمرهما 21 عاما و22 عاما كانتا تتسمان بالتهور فضلا عن ركوب السيارات مع غرباء عند اختفائهما وذلك قبل العثور على جثتيهما على شاطئ في نهاية شباط/فبراير في بلدة مونتانيتا المطلة على المحيط الهادئ.

وقالت الوزيرة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش مؤتمر للسياحة في برلين إن "هذا الأمر كان لابد أن يحدث (للضحيتين) آجلا أم عاجلا".

وأثار ذلك التصريح موجة من الغضب.

وأكدت ريفادينيرا استقالتها الخميس عبر موقع تويتر واعتذرت لأقارب الضحايا.

وكانت الضحيتان قد فقدتا لمدة أسبوع قبل انتشال جثتيهما حيث تم قتلهما في منزل بالقرب من الشاطئ وتم إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما.

وتسعى الاكوادور نحو جعل السياحة مصدرا بديلا للدخل مع تراجع أسعار النفط بشكل حاد خلال العامين الماضيين.