اختيار أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية

وزير الخارجية المصري الأسبق – أحمد أبو الغيط

أكدت مصادر دبلوماسية ورسمية الخميس أن وزراء الخارجية العرب أجمعوا على تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية خلفا للأمين العام الحالي نبيل العربي.

وأعلن المتحدث الرسمي للخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن الجلسة التشاورية لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة شهدت توافقا بالإجماع على مرشح مصر لرئاسة أمانة الجامعة العربية أبو الغيط، كما أكدت ذلك مصادر دبلوماسية أخرى.

ومؤخرا، قال أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية في تصريحات صحفية إنه لم يتقدم إلى منصب الأمين سوى أبو الغيط.

وشغل أبو الغيط (74 عاما) منصب وزير الخارجية المصرية خلال السنوات السبع الأخيرة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، كما كان العربي وزيرا لخارجية مصر لفترة وجيزة عقب الإطاحة بمبارك.

وسيكون أبو الغيط الأمين العام الثامن للجامعة منذ تأسيسها عام 1945، وهو المصري السابع في هذا المنصب، حيث شغل التونسي الشاذلي القليبي المنصب عام 1979 بعد نقل مقر الجامعة إلى تونس احتجاجا على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ، ثم عادت الجامعة العربية إلى القاهرة عام 1990