إعلان فشل أول عملية لزراعة "رحم" في أمريكا

عملية زراعة الرحم

قالت مستشفى كليفلاند كلينيك الأمريكية إن أول عملية لزرع رحم في الولايات المتحدة باءت بالفشل، وأشارت المستشفى إلى أن الرحم الذي تم زرعه اُستبعد بسبب مضاعفات لم تحددها.

وأجريت عملية زرع الرحم للمريضة لينزي البالغة من العمر 26 عاما في أواخر فبراير شباط الماضي وورد اسمها الأول فقط لدواعي حماية الخصوصية لها ولأبنائها الثلاثة بالتبني.

وولدت لينزي ـ كحالة خلقية ـ من دون رحم، وتم زرع رحم مأخوذ من متبرعة متوفاة في الثلاثينيات من عمرها، قبل أن يعلن فشل عملية الزراعة التي استغرقت تسع ساعات في 24 من فبراير شباط الماضي، وهي الأولى ضمن عشر عمليات من النوع نفسه، وتجئ ضمن تجربة إكلينيكية بمستشفى كليفلاند كلينك الذي قام بمناظرة 250 حالة تنتظر زراعة رحم.

وقال فريق الجراحين الذي يشرف على هذه التجربة الإكلينيكية في كليفلاند إن العملية جاءت ثمرة تعاون وثيق مع أطباء في السويد حيث تمت ولادة خمسة أطفال منذ العام 2014 لأمهات أجريت لهن جراحات زرع رحم ناجحة.