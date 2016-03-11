إصابة مستوطن اسرائيلي بالقدس المحتلة واعتقال المنفذ

عملية طعن " ارشيف"

أصيب مستوطن اسرائيلي اليوم الجمعة، في عملية طعن في منطقة البلدة القديمة في القدس المحتلة قرب عقبة الخالدية بالبلدة القديمة ، وقالت مصادر عبرية، إن مستوطن اسرائيلي -29 عاماً- أصيب في المنطقة العلوية من جسده بعملية طعن بالقدس المحتلة، فيما اتم اعتقال المنفذ.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال انتشرت في مكان العملية، واعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين.

يذكر ان 200 فلسطيني ،من بينهم 51 امرأة وفتاة و20 طفلا ،استشهدوا منذ اندلاع ما وصف بالانتفاضة الثالثة مع إسرائيل في مطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي، بحسب تقرير رسمي صادر عن "التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين".



من جهة اخرى، اشارت تقارير للاحتلال الإسرائيلي الى مقتل نحو 30 اسرائيليا خلال تلك الموجة في هجمات طعن ودهس نفذها فلسطينيون.

في شأن فلسطيني آخر احتجزت القوات الاسرائيلية الليلة الماضية 8 فلسطينيين عند مستوطنة "حلاميش" شمال غرب محافظة رام

الله والبيرة.



وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء اليوم الجمعة أن القوات الاسرائيلية احتجزت مركبة تقل الفلسطينيين الثمانية وهم من بلدتي بيت ريما ودير غسانة وأخضعتهم لتفتيش وتحقيق ميداني لعدة ساعات.



وأضافت الوكالة الفلسطينية أن الجنود الاسرائيليين زعموا أنهم يبحثون عن سكاكين وبنادق داخل المركبة وأن الامر لم يكن أكثر من عملية استفزاز من الجنود الاسرائيليين.



وتابعت "وفا"أن المواطنين في قرى وبلدات منطقة بني زيد الغربية يشتكون من التفتيش الذين يخضعون له بشكل يومي عند المستوطنة المذكورة تحت ذرائع أمنية.