إسرائيل تغلق مكاتب فضائية فلسطينية بالضفة وإصابة مستوطن

قناة فلسطين اليوم

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مكاتب قناة "فلسطين اليوم" الفضائية بالضفة الغربية ليل الخميس/الجمعة وأوقفت مديرها وعاملين فيها وأغلقتها بتهمة التحريض على العنف.

وتندرج العملية في إطار حملة مركزة جديدة أعلنها الاحتلال هذا الأسبوع على وسائل إعلام فلسطينية تتهمها بتغذية موجة عنف مستمرة في إسرائيل والقدس منذ خمسة أشهر.

من ناحية أخرى أصيب مستوطن إسرائيلي اليوم (الجمعة) في عملية طعن في منطقة البلدة القديمة في القدس المحتلة قرب عقبة الخالدية بالبلدة القديمة ، وقالت مصادر عبرية، إن مستوطنا إسرائيليا -29 عاماً- أصيب في المنطقة العلوية من جسده جراء عملية طعن بالقدس المحتلة، فيما تم اعتقال المنفذ.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال انتشرت في مكان العملية، واعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين.



يذكر أن 200 فلسطيني، بينهم 51 امرأة وفتاة و20 طفلا، استشهدوا منذ اندلاع ما وصف بالانتفاضة الثالثة مع إسرائيل في مطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي، بحسب تقرير رسمي صادر عن "التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين".



من جهة أخرى، اشارت تقارير للاحتلال الإسرائيلي الى مقتل نحو 30 اسرائيليا خلال تلك الموجة في هجمات طعن ودهس نفذها فلسطينيون.

في شأن فلسطيني آخر احتجزت القوات الاسرائيلية الليلة الماضية 8 فلسطينيين عند مستوطنة "حلاميش" شمال غرب محافظة رام الله والبيرة.



وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء اليوم الجمعة أن القوات الاسرائيلية احتجزت مركبة تقل الفلسطينيين الثمانية وهم من بلدتي بيت ريما ودير غسانة وأخضعتهم لتفتيش وتحقيق ميداني لعدة ساعات.



وأضافت الوكالة الفلسطينية أن الجنود الاسرائيليين زعموا أنهم يبحثون عن سكاكين وبنادق داخل المركبة وأن الأمر لم يكن أكثر من عملية استفزاز من الجنود الإسرائيليين.



وتابعت "وفا" أن المواطنين في قرى وبلدات منطقة بني زيد الغربية يشكون من التفتيش الذي يخضعون له بشكل يومي عند المستوطنة المذكورة تحت ذرائع أمنية.