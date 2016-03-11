أوباما ينتقد كاميرون وساركوزي بشأن حملة الإطاحة بالقذافي

الرئيس الأمريكي/باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان "شارد الذهن" في حين كان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يبحث عن الظهور، عند تنفيذ التدخل العسكري الذي أطاح بنظام الراحل معمر القذافي في 2011.

وتحدث أوباما في مقابلة صحفية نشرتها الخميس مجلة "ذي اتلنتك" عن الظروف التي نفذ فيها تحالف بقيادة فرنسا وبريطانيا، قبل أن يتولى الحلف الأطلسي الأمر، في 2011 غارات جوية على ليبيا أدت إلى الإطاحة بنظام القذافي.

وقال أوباما "ليبيا غرقت في الفوضى".

وأضاف "عندما أتساءل لماذا ساءت الأمور ، أدرك أني كنت أثق بأن الأوروبيين، بفعل قربهم من ليبيا، سيكونون أكثر انخراطا في متابعة" الوضع بعد التدخل.

لكنه أضاف أن كاميرون كان لاحقا "شارد الذهن في أمور أخرى".

أما الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي "فقد كان يرغب في أن يعلن بصخب عن نجاحاته في الحملة الجوية، في حين الواقع أننا نحن من دمر الدفاعات الجوية" لجيش القذافي.