أثيوبيا تعلن إنشاء سد جديد بخلاف سد النهضة

سد النهضة الذي تتخوف مصر من تأثيره على حصتها من النيل (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين أمس الخميس إن بلاده التي تخطط لكي تصبح مصدرا إقليميا رئيسيا للكهرباء ستبدأ قريبا بناء سد جديد للطاقة الكهرومائية بقدرة ألفين ميجاوات.

وفي ظل خطة خمسية جديدة للتنمية من 2015 إلى 2020 تسعى أديس أبابا إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء ليصل إلى 17 ألفا و364 ميجاوات من قدرة حالية تزيد قليلا عن 2200 من الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح والحرارة الجوفية.

وأبلغ هايلي مريم البرلمان دون أن يذكر تفاصيل "إطلاق هذا السد الجديد سيبدأ قريبا."

ومسعى إثيوبيا لاستغلال بضعة أنهار في توليد الكهرباء جزء من خطط لدعم اقتصادها الزراعي بتطوير قطاع التصنيع.

والبلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي لديه بالفعل عدة مشاريع قيد التشييد بما في ذلك سد النهضة الكبير البالغ قيمته 4.1 مليارات دولار والذي سيولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء عند اكتماله في غضون السنوات الخمس القادمة وأيضا سد "جلجل جيبي 3" الذي تبلغ قدرته التوليدية 1800 ميجاوات في المنطقة الجنوبية.

ويقدر خبراء قدرات إثيوبيا المحتملة لتوليد الكهرباء المائية عند حوالي 45 ألف ميجاوات بالإضافة إلى 5 آلاف ميجاوات من مصادر الحرارة الجوفية.

وعند اكتمال خطط إثيوبيا الطموحة فإنها تريد تصدير الطاقة إلى دول في شمال وجنوب القارة الأفريقية ومناطق أخرى.

لكن هايلي مريم قال إن مواسم مطيرة ضعيفة -تركت 10.2 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة غذائية في البلد البالغ عدد سكانه 90 مليون نسمة- كان لها تأثير سلبي أيضا على السدود القائمة.

وأضاف أن أربعة سدود للطاقة الكهرومائية تبلغ قدرتها التوليدية الإجمالية 675 ميجاوات تنتج إما "بمعدل منخفض يصل إلى 10 % أو لا شيء على الإطلاق" بسبب انخفاض مستويات المياه.