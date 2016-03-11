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آبل تكشف عن هواتف و أجهزة جديدة 21 مارس

11/3/2016
شعار آبل

دعت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل ممثلي وسائل الإعلام إلى مؤتمر يوم 21 مارس الحالي في مقر رئاستها بمدينة سان فرانسيسكو، في ظل توقعات قوية  بكشف الشركة عن منتجات جديدة منها جيل جديد من الهاتف الذكي الشهير آي فون والكمبيوتر اللوحي آي باد.
     
حملت الدعوة التي وجهتها الشركة إلى ممثلي وسائل الإعلام عبارة "دعونا نجتمع معا" في إشارة إلى احتمال الكشف عن منتج جديد. وقد أثارت آبل التكهنات حول طبيعة المنتجات الجديدة أو التحديثات أو التصميمات أو غيرها من الأجهزة الجديدة  في مؤتمرها الإعلامي السنوي في الربيع.
     
وقالت مصادر لم تكشف هويتها  إنه من المتوقع أن تعلن آبل عن الهاتف الذكي الجديد آي فون إس.إي بشاشة مقاس 4 بوصات، وكمبيوتر لوحي جديد من طراز آي باد يدعم تكنولوجيا قلم آبل ومجموعة جديدة من ساعة آبل الذكية "آ بل ووتش".
     
يأتي مؤتمر آبل المقبل قبل يوم واحد من  المواجهة بين محاميي  آبل والحكومة الأمريكية أمام محكمة كاليفورنيا بشأن السماح لأجهزة الأمن الأمريكية بالوصول إلى البيانات المخزنة على جهاز  آي فون.

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