4 دول تصرّح بدعم "أبو الغيط" أمينًا عامًا للجامعة العربية

وزير الخارجية المصري الأسبق، أحمد أبو الغيط – الأوربية

أعلنت 4 دول عربية فقط، هي البحرين، والكويت، والجزائر، ليبيا (من بين 22 دولة عربية) حتى الآن، دعم ترشيح وزير خارجية مصر الأسبق أحمد أبو الغيط، لمنصب أمين عام الجامعة العربية، وذلك عشية اختيار من يشغل المنصب اليوم الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب الوكالة البحرنية الرسمية، أكد خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، في وقت متأخر مساء الأربعاء، "تأييد مملكة البحرين لأبو الغيط مرشح مصر، لشغل منصب أمين عام الجامعة العربية، خلفًا لنبيل العربي".

وقبله بقليل، أعلن نائب وزير خارجية الكويت خالد الجار الله، بحسب الوكالة الرسمية الكويتية، "تأييد بلاده الكامل لمرشح مصر".

وكانت القاهرة، قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء، أن الجزائر وليبيا صرحتا بتأييدهما لدعم ترشيح وزير خارجية مصر الأسبق أحمد أبو الغيط لمنصب أمين عام الجامعة العربية، عشية اختيار من يشغل المنصب غدًا الخميس بالعاصمة المصرية.

وقالت الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، في بيان، "إن عبد القادر مساهل، وزير الخارجية الجزائرية، أخطر سامح شكري وزير الخارجية المصرية، بدعم الجزائر رسميًا ترشيح أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية".

والثلاثاء، نقلت الوكالة المصرية الرسمية عن وزير الخارجية الليبي محمد الدايري أن ليبيا ستدعم ترشيح "أبو الغيط".

ومؤخرًا، قال أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، في تصريحات صحفية، إنه لم يتقدم إلى منصب الأمين سوى المرشح المصري أحمد أبو الغيط.

وبحسب بيان صادر عنه، الثلاثاء، أيد أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي ترشيح مصر لـ"أبو الغيط".

ولم تصرح باقي الدول العربية بموقفها حتى مساء الأربعاء، فيما يجتمع وزراء الخارجية العرب، الخميس في القاهرة، لمناقشة عدد من القضايا العربية، بجانب الاستقرار على اسم الأمين العام الجديد للجامعة العربية، خلفًا للأمين الحالي، نبيل العربي، الذي سيغادر منصبه دون تجديد في يوليو/ تموز المقبل بناء على طلبه.

وفي حال اختيار أبو الغيط الذي تقول مصر إنه "يحظى بتأييد عربي كبير"، سيكون الأمين العام رقم 8 في تاريخ الجامعة العربية منذ تأسيسها عام 1945.