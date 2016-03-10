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مع قرب تقاعد القدامى، روسيا ترغب في شراء دلافين "مقاتلة"

10/3/2016

روسيا ترغب في شراء دلافين مقاتلة

أعربت البحرية الروسية (الخميس)، عن رغبتها في شراء دلافين شابة لتدريبها على مهام قتالية في حوض سيفاستوبول بإقليم القرم، وذلك مع قرب موعد تقاعد الدلافين العاملة بالحوض وتقدمها في العمر.        

وقال مصدر مطلع لوكالة"نوفوستي" الروسية بهذا الصدد، إن شراء الدلافين الشابة الجديدة، مرتبط بالحاجة إلى تحديث المجموعة العاملة حاليا من الدلافين، لأنها مثل الآدميين، تتقدم في السن وتشيخ، وحتى إنها تذهب إلى التقاعد. 

كان محافظ سيفاستوبول، النائب السابق لقائد أسطول البحر الأسود الروسي، سيرغي مينيايلو، قد صرح لوكالة  "نوفوستي"، بأن حوض  "سيفاستوبول" الذي كان يقوم في حقبة الاتحاد السوفيتي السابق، بتدريب  الدلافين على تنفيذ مهام عسكرية لمصلحة القوات البحرية، لا يزال يتابع  وظيفته حتى الآن، بعد توحد شبه جزيرة القرم مع روسيا الاتحادية.

ويوجد اليوم في العالم مركزان فقط لتدريب الدلافين على أغراض عسكرية –  الأول يقع في قاعدة سان دييغو داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والثاني  تحتضنه سيفاستوبول في روسيا

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