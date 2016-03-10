مصر..تراجع نصيب الفرد من المياه قبل انتهاء النهضة

إنشاءات سد النهضة في أثيوبيا – الجزيرة

كشفت أحدث البيانات الحكومية في مصر عن تراجع نصيب الفرد من المياه وزيادة معدلات الفاقد وذلك قبل أن يكتمل بناء سد النهضة وتظهر آثاره السلبية كاملة على مصر.

وقالت النشرة السنوية لإحصائيات مياه الشرب للعام 2014-2015 التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر(جهاز حكومي) يوم الأحد الماضي إن إجمالي كمية المياه النقية المنتجة على مستوى الجمهورية بلغ 8.9 مليار متر مكعب، مما يعني ثبات كمية المياه النقية المنتجة على مدى ثلاث سنوات متتالية.

ارتفاع نسب الفاقد

ووفقا للنشرة الحكومية بلغت نسب الفاقد من الشبكات 31.5% من إجمالي المياه المنتجة بما يعادل 2.8 مليار م3، ويرجع هذا بحسب الجهاز إلى تهالك وتقادم شبكات التوزيع والتسرب من المواسير، ووصلات المياه غير القانونية.

يذكر أن نسبة الفاقد بلغت 25.6% عام 2013-2014، وبلغت نسبة 23.5% عام 2012-2013، وكان عبد القوي خليفة وزير المرافق ومياه الشرب و الصرف الصحي قد طالب بالحفاظ على نقطة المياه، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل سنويا 15 مليار جنيه كاستثمارات لإنشاءات جديدة من محطات وشبكات، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه سنوياً لأعمال التشغيل والصيانة، ويعني هذا بناء على تصريح خليفة أن نسب الفاقد من الشبكات يؤدي إلى إهدار مبلغ 8 مليارات جنيه سنويا في وقت تعيش فيه مصر أزمة تمويلية طاحنة.

مخاطر إضافية

وعن مصادر إنتاج المياه النقية قال جهاز التعبئة والإحصاء، إن إجمالي إنتاج الشركة القابضة لمياه الشرب من المياه النقية بلغ 8.8 مليار م3 بنسبة 99 % من إجمالي المياه النقية المنتجة، منها 7.8 مليار م3 من المياه السطحية (مياه النيل) بنسبة 89.1 % ، ومليار م3 من مياه الآبار بنسبة 10.8 % ، ونحو 0.01 مليار م3 من مياه البحار (تحلية) بنسبة 0.1 % من إجمالي المياه النقية الصالحة للشرب.

وتظهر هذه النسب الخطر الكبير الذي يهدد أهم مصدر من مصادر مياه الشرب النقية في مصر باكتمال بناء سد النهضة، والذي بدأت تداعياته حين أصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في أكتوبر الماضي بياناً، أوضحت فيه أن انخفاض منسوب مياه نهر النيل تسبب في نقص كمية المياه المنتجة من محطة مياه إمبابة، ومحطة مياه جزيرة الدهب، ما أدى إلى انقطاع المياه عن المناطق المتضررة في محافظة الجيزة في حينه.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني الماضي قال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه تم إغلاق 4 محطات لتنقية مياه الشرب بسبب انخفاض منسوب المياه بنهر النيل، وارتفاع مستوى «الإطماء»، أمام مأخذ المحطات.

فقر مائي

وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجع متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة ليبلغ101.1 م3 عام 2014-2015 مقابل 103.4 م3 خلال عام 2013-2014، بانخفاض نسبته 2.2% ومقابل 116.3 م3 عام 2012-2013 بنسبة انخفاض 11.1 %، بسبب ارتفاع الزيادة السكانية وعدم مواكبة إنتاج المياه النقية لهذه الزيادة بحسب الجهاز.

وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة 76.9 م3 عام 2013 – 2014 مقابـل 88.9 م3 عام 2012 – 2013، بنسـبة انخفـاض قدرها 13.5 %، ولفت إلى أن كمية المياه النقية المستهلكة بلغت 6.6 مليار م3 عام 2013-2014 منها 4.5 مليار م3 للوحدات السكنية بنسبة 68.9 %، ونحو 2.1 مليار م3 للوحدات غير السكنية بنسبة 31.1 % من الإجمالي مقابل 7.4 مليار م 3 عام 2012- 2013

وبلغـت كمية المياه النقية المستهلكة 6.6 مليار م3 عام 2013 – 2014، منها 4.5 مليار م3 للوحدات السكنية بنسـبة 68.9% 2.1 مليار م3 للوحدات غير السكنية بنسبة 31 ، كان عبد القوي خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي قد ذكر أن مستوى استهلاك الفرد في مصر تحت مستوى الفقر بالنسبة للعالم حيث يستهلك 700 متر مكعب مقابل المعدل العالمي 1000 متر مكعب ..

وبدأت الحكومة خطة لزيادة تعريفة استهلاك المياه والصرف الصحي بما يوفر مليار جنيه تمثل نصف الدعم الذي تتلقاه شركات المياه من الحكومة. وبررت الشركة القابضة للمياه زيادة أسعارها بارتفاع تكلفة تنقية المياه وإحلال وتجديد مواسير وشبكات التوزيع.