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كلينتون وساندرز يتفقان على عدم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

10/3/2016

ساندرز وكلينتون أثناء مناظرة في الشهر الماضي (أسوشيتد برس)

اتفق المتسابقان على الفوز بترشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون، وبيرني ساندرز، على عدم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة، في مناظرة جمعت بينهما أمس.

وجرت المناظرة في ولاية ميامي، ونقلتها قناة سي إن إن على الهواء مباشرة، وتناولت عدة قضايا، أهمها سياسات الهجرة، وإصلاح النظام الصحي.

واختلف المرشحان الديمقراطيان على بعض الموضوعات المتعلقة بسياسات الهجرة في الولايات المتحدة، إلا أنهما اتفقا على عدم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وانتقدت كلينتون وساندرز، المرشح الجمهوري الأوفر حظا دونالد ترامب، وجعلا من السياج الذي يدعو لبنائه مع المكسيك، مادة للدعابة.

وأعرب ساندرز عن اعتقاده أن الأمريكيين لن يختاروا رئيسا للولايات المتحدة، يحقّر المكسيكيين، والمسلمين، والسيدات، وذوي الأصول الإفريقية.

وفازت كلينتون حتى الآن في الانتخابات التمهيدية في 13 ولاية أمريكية، وكسبت تأييد ألف و220 مندوبا، في حين حصل ساندرز على تأييد 571 مندوبًا، ولا بد من حصول المرشح على أصوات ألفين و383 مندوبا، للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.

وتحمل الانتخابات التمهيدية التي ستقام في 15 مارس/ آذار الجاري في ولايات فلوريدا وأوهايو وإلينوي وميسوري وكارولاينا الشمالية، أهمية كبيرة للحزب الديمقراطي، كما يجري الحزب الجمهوري انتخابات تمهيدية تتمتع بأهمية شديدة في اليوم ذاته.

ويعلن الحزب "الديمقراطي"، رسميا عن مرشحه للانتخابات الرئاسية، في مؤتمره العام، الذي سيعقد بين 25 و28 يوليو/ تموز المقبل، فيما يعلن الحزب "الجمهوري"، مرشحه في مؤتمره الحزبي، الذي سيعقد بين 18 و21 يوليو/ تموز المقبل، وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الثلاثاء 8 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

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