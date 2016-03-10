فيديو: اشتباكات في الهند في ذكرى انتفاضة التبت

اشتبك محتجون من إقليم التبت مع الشرطة خارج السفارة الصينية في نيودلهي اليوم الخميس.

المحتجون، الذين كانوا يهتفون بشعارات مناهضة للصين، اعتقلوا وتم اقتيادهم قسرا من قبل الشرطة لدى محاولتهم دخول المجمع شديد التأمين.

وجاءت المظاهرة للاحتفال باليوم الوطني لانتفاضة التبت.

في مثل هذا اليوم عام 1959، ثار المئات من أهالي إقليم التبت ضد ما يعتبرونه احتلالا صينيا للإقليم.

وتم قمع الانتفاضة من قبل الجيش الصيني، ما أجبر زعيم التبت الروحي الدالاي لاما وأتباعه إلى الخروج للمنفى في الهند، وتفرض الصين سيادتها على إقليم التبت وتعتبره جزءا من أراضيها منذ قرون.