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شركة مضارب تمدد عقد نجمة التنس شارابوفا

10/3/2016

شركة هيد للمضارب تمدد تعاقدها مع شارابوفا

قالت شركة هيد التي تزود نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا بالمضارب اليوم الخميس إنها مددت عقدها مع المصنفة الأولى عالميا سابقا رغم اعترافها بالسقوط في اختبار للكشف عن المنشطات في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وبداية من الأسبوع المقبل لن تتمكن شارابوفا (28 عاما) من المنافسة في بطولات التنس نتيجة إيقافها بصورة مؤقتة بعد اعترافها بتناول مادة محظورة رياضيا خلال مؤتمر صحفي عقدته في لوس انجليس الأمريكية يوم الاثنين الماضي.

وعلى خلفية اعتراف شارابوفا المفاجئ علقت أكثر من جهة كانت ترتبط بعقود رعاية مع اللاعبة الروسية الشهيرة التعامل معها ومنها شركة نايكي للأدوات والملابس الرياضية وشركة بورشه لإنتاج السيارات الرياضية.

وقال جوهان ايلياش الرئيس التنفيذي لشركة هيد في بيان "طوال عقدها ظلت ماريا شارابوفا مثالا يحتذى وكانت دوما سيدة نزيهة ألهمت ملايين المشجعين حول العالم وشجعتهم على لعب التنس ومشاهدة مبارياته."

وأضاف البيان "ما أظهرته من أمانة وشجاعة عندما أعلنت وأقرت بالخطأ كان محل إعجاب. وشركة هيد تفخر بالوقوف خلف ماريا الآن وفي المستقبل ونحن ننوي تمديد تعاقدنا معها."

وقال البيان أيضا "نحن نتطلع للعمل معها والإعلان عن عقد رعاية جديد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة."

وفي بيان لاحق قالت الشركة إنها مددت العقد بالفعل مع شارابوفا ووقعت عليه.

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