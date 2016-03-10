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شاهد .. نائب معارض يطلق قنبلة غاز في برلمان كوسوفو

10/3/2016

أطلق نواب المعارضة في كوسوفو الغاز المسيل للدموع لتعطيل جلسة برلمانية للاحتجاج على اتفاقيات أبرمتها الحكومة مع صربيا والجبل الأسود.

بعد بضع دقائق من بداية جلسة اليوم الخميس، أجبر رئيس البرلمان قدري فيسيلي على تعليق الجلسة بعد فتح قنبلة غاز في مقاعد المعارضة.

وكان هذا هو الاحتجاج التاسع بالغاز المسيل للدموع من قبل نواب المعارضة منذ سبتمبر / أيلول.

وقام النواب بتعطيل جلسات البرلمان أيضا برذاذ الفلفل والصافرات وزجاجات المياه احتجاجا على اتفاق بين كوسوفو وصربيا يعطي المزيد من الصلاحيات للصرب في كوسوفو.

وفي ديسمبر/ كانون ثان، قضت المحكمة الدستورية بضرورة تعديل الاتفاق حتى يتوافق مع الدستور.

كما ترفض المعارضة اتفاق ترسيم الحدود مع الجبل الأسود.

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