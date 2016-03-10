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شاهد : كسوف للشمس بمعظم قارة آسيا

10/3/2016

نشرت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا"  صورا لكسوف الشمس بأنحاء آسيا امس الأربعاء ،  عبر القمر الصناعي للمراقبة الشمسية "هينود" الذي يدور حول الأرض.

ويعتبر القمر الصناعي مهمة "جاكسا" بالتعاون مع نظرائها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكان مقررا في الأصل إن يستمر لمدة ثلاث سنوات في استكشاف المجالات المغناطيسية للشمس منذ 2006 ولكنه استمر في رصد الشمس من يومها.

يذكر أن الكسوف الجزئي للشمس رآه الملايين في أستراليا، و أجزاء من جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، ولكن  مجموعة صغيرة من اندونيسيا  استطاعت رؤية الكسوف الكلي .

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