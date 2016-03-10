شاهد: بيليه يطرح مقتنياته في مزاد علني

يطرح أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي فاز لفريقه بكأس العالم ثلاث مرات, يطرح نحو ألفين من أهم مقتنياته للبيع في مزاد علني , بما في ذلك الميداليات الثلاث التي فاز بها في كأس العالم.

كما يطرح بيليه في المزاد كأس جول ريميه (كأس العالم) وهو الوحيد من نوعه في العالم والذي قد يباع بما يصل إلى مليون دولار.

وقالت دار جوليان للمزاد إن البرازيلي الذي يعتبره كثيرون أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ سيطرح للبيع كرة القدم التي سجل بها هدفه رقم ألف والتاج الذي حصل عليه بعد هذه المناسبة.

كما يبيع بيليه قمصانا ارتداها وهو يلعب مع نادي سانتوس إف.سي. ونادي نيويورك كوزموس في أول عرض عام له لمقتنيات من مشواره المهني.

وقال مارتن نولان المدير التنفيذي لدار جوليان ومقرها بيفرلي هيلز لرويترز "بيليه هو مارلين مونرو عالم الرياضة. إنه أيقونة وسفير عظيم لكرة القدم."

وسيقام المزاد الذي يستمر ثلاثة أيام في لندن بين السابع والتاسع من يونيو وسيسبقه معرض عام في الأول من يونيو.

وأصبح بيليه واسمه الحقيقي إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو في عام 1958 أصغر لاعب يشارك في نهائيات لكأس العالم ويسجل هدفا خلاله، وكان عمره آنذاك 17 عاما.

واستطاع أن يساعد البرازيل في تحقيق النصر في كأس العالم عام 1962 وعام 1970.

ودخل بيليه موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الأهداف يسجل على مدى مشوار مهني بألف ومئتين وثلاثة وثمانين هدفا.

وكان بيليه قد تبرع بعدد كبير من مقتنياته لمدينة سانتوس. وقال إن جزءا من إيرادات المزاد ستخصص لمستشفى بيكوينو برينسيبي للأطفال في مدينة سوريتيبا البرازيلية.

ويقول بيليه الذي يبلغ من العمر الآن 75 عاما وخضع لجراحة لاستبدال عظمة الحوض وجراحة البروستاتا إنه قرر أن يسمح "للمعجبين ومقتني الأعمال أن يحصلوا على قطع من تاريخه. وأنه يأمل أن يقدروا هذه التحف ويحكوا قصته لأطفالهم وللأجيال المقبلة.