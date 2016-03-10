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شاهد : السيارة المجنحة لـ" BMW "

10/3/2016

أزاحت " BMW " الستار عن سيارتها ذاتية القيادة الجديدة في إطار سعيها لحصد لقب شركة صناعة السيارات الفاخرة الرائدة في العالم في منافسة حامية مع غريمتها مرسيدس , و خصوصا بعد انخفاض مبيعاتها في يناير الماضي في مقابل زيادة في الطلب  على سيارات مرسيدس بنز، والتي ارتفع الطلب عليها في السوق الصينية في تشكيلة سياراتها المدمجة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

النموذج المعروض للشركة يشتمل على أبواب مجنحة و عجلة قيادة قابلة للسحب و زجاج ذي خصائص تفاعلية للتحذير من المخاطر.

وقالت بي ام دبليو أن خط الانتاج  لسيارتها هذه سيبدأ في الـ 20 أو الـ 30 سنة القادمة .

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