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شاهد: الأهوار في العراق تستعيد سابق مجدها

10/3/2016

بدأت منطقة الأهوار في جنوب العراق في استعادة سابق عهدها كمقصد لسكان المدن الذين يرغبون في استكشاف الطبيعة واستنشاق هواء نقي.

وفي تسعينيات القرن الماضي، جفف النظام العراقي آنذاك معظم الأهوار المجاورة لحدود إيران لإخراج معارضيه الذين كانوا يختبئون في أدغالها.

إلا أن السكان المحليين بدأوا منذ سنوات في هدم العديد من السدود لإعادة المياه إلى مجاريها في المنطقة, وكثفت وكالات أجنبية تهتم بالبيئة جهودها من أجل إعادة الحياة للأهوار مجددا.

وتعرضت المنطقة للجفاف في السنوات الأخيرة,  لكنه مع عودة الماء لها ظهرت مجددا النباتات الطويلة وعادت الطيور والأسماك والتنوع الطبيعي للمنطقة وإن كان ببطء.

وتزور أُسر كثيرة لاسيما من محافظات جنوب العراق الأهوار في عطلة نهاية الأسبوع خاصة منطقة الجبايش في محافظة ذي قار.

وعاد القرويون إلى الجبايش بعد سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين, وعندها عادت المياه للتدفق في المنطقة مجددا.

وتعتبر منطقة الأهوار -التي تغذى من نهري دجلة والفرات- منطقة تكاثر لمصائد الخليج كما أنها توفر مكان استراحة لآلاف الطيور البرية المهاجرة بين سيبيريا وأفريقيا.

والآن أُضيف إلى ذلك أن الأهوار أصبحت مكان استجمام هادئ للعراقيين الذين يفرون من صخب المدينة.

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