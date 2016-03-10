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شاهد: اختتام مناورات رعد الشمال في السعودية

10/3/2016

اختـــُتمت اليوم مناورات رعد الشمال التي بدأت الشهر الماضي في منطقة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه المناورات من أكبر التمارين العسكرية في العالم، من حيث عددُ القوات المشاركة واتساعُ منطقة المناورات.

وشارك في الحفل الختامي للمناورات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة وممثلون عن عشرين دولة عربية وإسلامية.

وكان الملك سلمان قد دشن مشروع قاعدة الملك سعود الجوية -في القطاع الشرقي- التي تزيد مساحتها على ثلاثمائة وثمانين كيلومترا مربعا.

يذكر أن مناورات رعد الشمال انطلقت في السابع والعشرين من فبراير الماضي بمشاركة قوات من عشرين دولة عربية وإسلامية، إضافةً إلى قوات درع الجزيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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