شاهد: أهداف رائعة لإبراهيموفيتش في مرمى تشيلسي

سجل المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفا وصنع هدفا ليقود فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي إلى التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم بفوزه الثمين بهدفين مقابل هدف على مضيفه تشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء.

ووجه سان جيرمان لطمة جديدة إلى تشيلسي في الموسم الحالي وأطاح به من البطولة علما بأنه أطاح بتشيلسي من نفس الدور في البطولة نفسها بالموسم الماضي.

وجدد سان جيرمان انتصاره على تشيلسي حيث سبق له الفوز على الفريق الإنجليزي 2 / 1 في مباراة الذهاب ليفوز سان جيرمان 4 / 2 بمجموع المباراتين.

ولحق سان جيرمان بكل من ريال مدريد الإسباني وفولفسبورج الألماني وبنفيكا البرتغالي في دور الثمانية الذي يكتمل عقد المتأهلين إليه منتصف الأسبوع المقبل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث بادر باريس سان جيرمان بهز الشباك عن طريق أدريان رابيو في الدقيقة 16 إثر تمريرة من إبراهيموفيتش ورد الإسباني دييجو كوستا بهدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 27 .

وفي الشوط الثاني، حسم إبراهيموفيتش المواجهة تماما بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 67 .