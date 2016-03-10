البث الحي
منوعات

رويترز: العقود الآجلة تقوض فرص تعافي أسعار النفط

10/3/2016

إبرام العقود الآجلة للنفط يقوض آمال انتعاش الأسعار

يسعى المنتجون للنفط لجني أرباح المكاسب الأخيرة في أسعار العقود الآجلة له ويبرمون صفقات بيع آجلة بما قد يقوض فرص المزيد من التعافي لأسعار الخام نظرا لعدم الثقة في القفزة التي شهدتها العقود.

ويأمل المنتجون بأن تكون موجة هبوط الأسعار المستمرة منذ 20   شهرا قد بلغت مداها لكنهم لا يثقون ثقة كاملة في حدوث تعاف,  الأمر الذي يتجلى في منحنى العقود الآجلة لخام برنت حتى عام 2020.

ومنذ يناير كانون الثاني فإن الفارق بين أسعار خام برنت في عقود تسليم 2020 وبين الأسعار الفورية للإمدادت انحفض بنحو ثمانية دولارات إلى حوالي10دولارات و71سنتا  للبرميل.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة لأقرب استحقاق شهري بما يزيد عن 40  % من أدنى مستوياته في 12 عاما والذي سجله في أوائل العام ليتجاوز الآن 40  دولارا للبرميل.

وتسعى الشركات التي تقوم بالتنقيب عن النفط واستخراجه إلى الاستفادة من صعود الأسعار من خلال إبرام عقود بيع آجلة للإنتاج في المستقبل كوسيلة للتحوط المالي وهو ما يدفع أسعار تلك العقود للهبوط .

وشهدت أسعار الخام هبوطا على مدى 20  شهرا وسط تخمة للمعروض العالمي مع ارتفاع الإنتاج عن الطلب بما لا يقل عن مليون برميل يوميا وهو ما أدى لامتلاء صهاريج التخزين في أنحاء العالم بإمدادات النفط الفائضة.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

التحقيق مع مدير نادي يوفنتوس بعد "مهزلة" امتحان اللغة الإيطالية لسواريز

المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز (يمين) والمدير العام لنادي يوفنتوس فابيو باراتيشي (يسار) (موافع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)