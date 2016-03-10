رويترز: العقود الآجلة تقوض فرص تعافي أسعار النفط

إبرام العقود الآجلة للنفط يقوض آمال انتعاش الأسعار

يسعى المنتجون للنفط لجني أرباح المكاسب الأخيرة في أسعار العقود الآجلة له ويبرمون صفقات بيع آجلة بما قد يقوض فرص المزيد من التعافي لأسعار الخام نظرا لعدم الثقة في القفزة التي شهدتها العقود.

ويأمل المنتجون بأن تكون موجة هبوط الأسعار المستمرة منذ 20 شهرا قد بلغت مداها لكنهم لا يثقون ثقة كاملة في حدوث تعاف, الأمر الذي يتجلى في منحنى العقود الآجلة لخام برنت حتى عام 2020.

ومنذ يناير كانون الثاني فإن الفارق بين أسعار خام برنت في عقود تسليم 2020 وبين الأسعار الفورية للإمدادت انحفض بنحو ثمانية دولارات إلى حوالي10دولارات و71سنتا للبرميل.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة لأقرب استحقاق شهري بما يزيد عن 40 % من أدنى مستوياته في 12 عاما والذي سجله في أوائل العام ليتجاوز الآن 40 دولارا للبرميل.

وتسعى الشركات التي تقوم بالتنقيب عن النفط واستخراجه إلى الاستفادة من صعود الأسعار من خلال إبرام عقود بيع آجلة للإنتاج في المستقبل كوسيلة للتحوط المالي وهو ما يدفع أسعار تلك العقود للهبوط .

وشهدت أسعار الخام هبوطا على مدى 20 شهرا وسط تخمة للمعروض العالمي مع ارتفاع الإنتاج عن الطلب بما لا يقل عن مليون برميل يوميا وهو ما أدى لامتلاء صهاريج التخزين في أنحاء العالم بإمدادات النفط الفائضة.