البث الحي
منوعات

خطأ إملائي يمنع سرقة مليار دولار من نيويورك و بنغلايدش

10/3/2016
الدولار

تسبب خطأ إملائي في تعليمات تحويل بنكي عبر الانترنت في منع عملية سرقة ما يقرب من مليار دولار أمريكي الشهر الماضي شملت البنك المركزي في بنغلاديش و البنك المركزي الأمريكي في نيويورك.

وقال مسؤولان كبيران من بنك بنغلاديش إن متسللين مجهولين استطاعوا مع ذلك أن يسرقوا نحو 80 مليون دولار في واحدة من أكبر سرقات البنوك المعروفة في التاريخ.

واخترق المتسللون أنظمة بنك بنغلاديش الشهر الماضي وسرقوا الاعتماد الرقمي الخاص به لعمليات التحويل.

وقال المسؤولان إن القراصنة أرسلوا بعد ذلك عشرات الطلبات لمجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بنقل أموال من حساب بنك بنغلاديش هناك إلى كيانات في الفلبين وسريلانكا.

وجرت الموافقة على أربعة طلبات لنقل نحو 81 مليون دولار إلى الفلبين لكن جرى تعليق طلب خامس بنقل 20 مليون دولار إلى مؤسسة سريلانكية لا تهدف للربح لأن القراصنة أخطأوا في كتابة اسم المؤسسة.

واستوقف الخطأ الطباعي دويتش بنك الذي يقوم بدور الوسيط في عملية التحويل. وأرسل دويتش بنك استفسارا عن الخطأ الطباعي لبنك بنغلاديش المركزي الذي قام على الفور بوقف التحويلات.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

التحقيق مع مدير نادي يوفنتوس بعد "مهزلة" امتحان اللغة الإيطالية لسواريز

المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز (يمين) والمدير العام لنادي يوفنتوس فابيو باراتيشي (يسار) (موافع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)