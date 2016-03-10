تعرف على أبرز الأرقام الرياضية هذا الأسبوع

رابيو سجل الهدف الأول لسان جيرمان (الأوربية)

شهد هذا الأسبوع الرياضي مجموعة من أهم الأرقام المثيرة في دوري الأبطال الأوربي، إليكم في هذا التقرير أبرزها:

16

عدد الانتصارات التى حققها فريق بنفيكا البرتغالي في كل المسابقات المحلية والأوربية في أخر 17 مباراة ، وبينها فوزان متتاليان في ثمن نهائي دوري الأبطال الأوربي شامبيونزليغ على زينيت سان بطرسبورغ الروسي.. المثير أن الهزيمة الوحيدة كانت على ملعبه من منافسه اللدود بورتو الذي يقوده مدرب الأهلي السابق بيسيرو.

27

عدد المباريات المتتالية التي تمكن فيها تشيلسى من إحراز هدف على الأقل على ملعبه في المسابقات الأوربية، ولكن هدفه في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي مساء الأربعاء في شامبيونزليغ لم يكن كافيا ولا مفيدا بعد الخسارة 2-1 وودع المسابقة.



30

جنيها إسترلينيا هو السقف الأعلى لثمن التذكرة التي سيدفعها المشجع الإنجليزي في المباريات التي يصاحب فيها فريقه خارج ملعبه، وهو الأمر الذى يمنح الفرصة للجماهير للزحف خلف الفرق في المواسم المقبلة؛ خاصة أن متوسط أسعار التذاكر للجماهير في المباريات المقامة على ملاعبها يزيد عن ضعف ذلك الرقم.

45

عمر الهولندي فان دير سار حارس المرمى السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي والذى فاجأ الملايين بالعودة إلى الملاعب بعد خمس سنوات كاملة من الاعتزال، واختار فان دير سار اللعب مع ناديه الأول الذي نشأ معه شبلا (فى. فى. نوردفيك) الهولندي الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الرابعة.

50

عدد الأهداف التى أحرزها النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش فى المسابقات الأوربية حتى الآن، وجاء الهدف الخمسون مهما للغاية في شباك تشيلسى ليضمن لفريقه الفوز والتأهل الى ربع نهائي دوري الأبطال الأوربي شامبيونزليغ.

74

74 يورو متوسط سعر تذاكر مباريات الدورى الإنجليزي لكرة القدم بريميرليغ، وهو أعلى متوسط سعر للتذكرة في بطولات الدول الأوربية الخمسة الكبرى (إنجلترا وإسبانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا)، ويليها إسبانيا 70 يورو ثم ايطاليا 69 يورو ثم فرنسا 37 يورو وأخيرا المانيا 30,7 يورو.

100

بعد هدفيه في مرمى تشيلسى في لندن أكمل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مائة هدف في مبارياته الخمسة والأربعين التي خاضها في كل المسابقات للموسم الحالي، وهو رابع فريق من فرق البطولات الخمس الكبرى في أوربا الذي يصل إلى مائة هدف بعد برشلونه وريال مدريد الإسبانيين وبروسيا دورتموند الألماني.