بالصور: شاهد مقر آبل الجديد " مركبة الفضاء"

نشر موقع "ماشابل Mashable " بالتعاون مع شركة آبل تفاصيل وصورًا لمبانيها الجديدة و التي حظى باهتمام كبير من عشاق التكنولوجيا، خاصة المسرح الذي سيكون بمثابة مكان لإطلاق منتجاتها المستقبلية.
المقر الجديد الذي يقع بالقرب من مقرها الحالي من المقرر افتتاحه في 2017 ، و تم تركيب 33% من الألواح الزجاجية الهائلة والمنحنية – 900 لوح زجاجي منحنٍ – التي تحيط بالمبنى الرئيسي وتجعله شبيهًا بالسفن الفضائية .
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المبنى الجديد يضم سيضم نحو 13 ألف موظف بينما تبلغ مساحة المسرح أكثر من 11 ألف متر مربع، بسعة ألف مقعد، وهو يقع تحت الأرض.
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ويمكن رؤية الردهة الاسطوانية الشكل، التي صُمِّمت من قبل شركة الهندسة المعمارية البريطانية Foster+Partner، على مستوى سطح الأرض، وهي لا تقوم على أي أعمدة مع مساحة مفتوحة ومغطاة بالزجاج. وسيكون هناك سلالم وصولًا إلى قاعة الأحداث.
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جدير الذكر أن المقر الجديد لآبل يشبه مركبة الفضاء و هي تقلع من الأرض .
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