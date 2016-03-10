بالصور: شاهد مقر آبل الجديد " مركبة الفضاء"

نشر موقع "ماشابل Mashable " بالتعاون مع شركة آبل تفاصيل وصورًا لمبانيها الجديدة و التي حظى باهتمام كبير من عشاق التكنولوجيا، خاصة المسرح الذي سيكون بمثابة مكان لإطلاق منتجاتها المستقبلية.

المقر الجديد الذي يقع بالقرب من مقرها الحالي من المقرر افتتاحه في 2017 ، و تم تركيب 33% من الألواح الزجاجية الهائلة والمنحنية – 900 لوح زجاجي منحنٍ – التي تحيط بالمبنى الرئيسي وتجعله شبيهًا بالسفن الفضائية .



المبنى الجديد يضم سيضم نحو 13 ألف موظف بينما تبلغ مساحة المسرح أكثر من 11 ألف متر مربع، بسعة ألف مقعد، وهو يقع تحت الأرض.





ويمكن رؤية الردهة الاسطوانية الشكل، التي صُمِّمت من قبل شركة الهندسة المعمارية البريطانية Foster+Partner، على مستوى سطح الأرض، وهي لا تقوم على أي أعمدة مع مساحة مفتوحة ومغطاة بالزجاج. وسيكون هناك سلالم وصولًا إلى قاعة الأحداث.

جدير الذكر أن المقر الجديد لآبل يشبه مركبة الفضاء و هي تقلع من الأرض .