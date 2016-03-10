البث الحي
منوعات

بالصور: شاهد مقر آبل الجديد " مركبة الفضاء"

10/3/2016

نشر موقع "ماشابل Mashable "  بالتعاون مع شركة آبل تفاصيل وصورًا لمبانيها الجديدة و التي حظى باهتمام كبير من عشاق التكنولوجيا، خاصة المسرح الذي سيكون بمثابة مكان لإطلاق منتجاتها المستقبلية.

المقر الجديد الذي يقع بالقرب من مقرها الحالي من المقرر افتتاحه في 2017 ، و تم تركيب 33% من الألواح الزجاجية الهائلة والمنحنية – 900 لوح زجاجي منحنٍ – التي تحيط بالمبنى الرئيسي وتجعله شبيهًا بالسفن الفضائية .
 

المبنى الجديد يضم سيضم نحو 13 ألف موظف بينما تبلغ مساحة المسرح أكثر من 11 ألف متر مربع، بسعة ألف مقعد، وهو يقع تحت الأرض.


 
 

ويمكن رؤية الردهة الاسطوانية الشكل، التي صُمِّمت من قبل شركة الهندسة المعمارية البريطانية Foster+Partner، على مستوى سطح الأرض، وهي لا تقوم على أي أعمدة مع مساحة مفتوحة ومغطاة بالزجاج. وسيكون هناك سلالم وصولًا إلى قاعة الأحداث.
 

جدير الذكر أن المقر الجديد لآبل  يشبه مركبة الفضاء و هي تقلع من الأرض .
 

 

 

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

التحقيق مع مدير نادي يوفنتوس بعد "مهزلة" امتحان اللغة الإيطالية لسواريز

المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز (يمين) والمدير العام لنادي يوفنتوس فابيو باراتيشي (يسار) (موافع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)