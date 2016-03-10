انهيار سد الموصل سيؤدي لكارثة إنسانية بكل المقاييس

سد الموصل

استضافت الولايات المتحدة والعراق اجتماعا لدبلوماسيين كبار ومسؤولين من الأمم المتحدة لبحث احتمال انهيار سد الموصل الذي قالت سامانثا باور المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إنه سيسبب كارثة ذات أبعاد واسعة.



ويعاني سد الموصل من عيوب بنيوية منذ إنشائه في الثمانينيات ، وفي حال انهياره ستغمر كميات هائلة من المياه وادي نهر دجلة ذا الكثافة السكانية العالية.



وضم الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء في مقر الأمم المتحدة باور ونظيرها العراقي محمد علي الحكيم وخبراء من سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي ومسؤولين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ودبلوماسيين كبارا آخرين.



وذكرت باور في بيان أصدرته البعثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة أن الإفادات المقدمة عن سد الموصل اليوم تقشعر لها الأبدان… وأنه رغم اتخاذ خطوات مهمة لمواجهة الانهيار المحتمل لا يزال السد يواجه هذا الخطر."



وأضافت أنه "في حالة حدوث انهيار هناك احتمال قائم في بعض الأماكن لحدوث موجة فيضان بارتفاع يصل إلى 14 مترا يمكن أن تكتسح كل شيء في طريقها.. الناس والسيارات والذخائر التي لم تنفجر والنفايات والمواد الخطرة الأخرى بل يمكن أن تعرض مراكز سكنية ضخمة للخطر."



وقالت باور إنه يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاستعداد لمحاولة منع ما سيكون "كارثة إنسانية ذات أبعاد واسعة".



وجاء في البيان الأمريكي أن ما بين 500 ألف و مليون و470 ألف عراقي تقريبا يعيشون في المجرى الذي سيسلكه الفيضان. ووقعت الحكومة العراقية عقدا مع مجموعة تريفي الإيطالية بقيمة 296 مليون دولار لتقوية وصيانة سد الموصل لمدة 18 شهرا.



وقالت إيطاليا إنها تنوي إرسال 450 جنديا لحماية موقع السد الذي يبلغ طوله 3 كيلومترات 600 متر وهو قريب من أراض يسيطر عليها تنظيم الدولة



وقالت الحكومة العراقية إنها تتخذ إجراءات احترازية تحسبا لانهيار السد بينما تحاول التهوين من خطر الانهيار.