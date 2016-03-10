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المغرب يقرر تدريس الإنجليزية في المرحلة الابتدائية

10/3/2016

وزير التربية الوطنية المغربي رشيد بلمختار

قررت الحكومة المغربية البدء بتدريس اللغة الإنجليزية اعتبارا من الصف الرابع الابتدائي، إضافة إلى تدريس الفرنسية بطريقة جديدة في الإعدادي والثانوي "لرفع كفاءة التلاميذ"، حسبما قال وزير التربية الوطنية الخميس.

وقال الوزير رشيد بلمختار في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية إنه "سيتم الشروع في تدريس الإنجليزية ابتداء من السنة الرابعة من التعليم الابتدائي" مؤكدا أن "تدريس اللغات الأجنبية لا يعني إطلاقا تهميش اللغة العربية".

ولم يكن التلاميذ يدرسون سوى الفرنسية اعتبارا من المرحلة الابتدائية بعد تعلمهم قبل ذلك قواعد اللغة العربية.

وتابع "سيتم تدريس اللغة الفرنسية في سلك الإعدادي بطريقة جديدة لرفع كفاءة التلاميذ في هذه المادة وتمكينهم من دراسة بعض المواد بالفرنسية عند انتقالهم للمستوى الثانوي".

واعتبر أن "النهوض باللغات الأجنبية، إلى جانب اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، من شأنه رفع فرص اندماج التلاميذ في سوق العمل، مع تمكينهم من الانفتاح على العلوم".

وأكد الوزير "سيتم التركيز على المواد العلمية والتكنولوجية" خلال تدريس اللغات الأجنبية.

وصنف تقرير صدر نهاية 2015 عن المنتدى الاقتصادي العالمي المغرب في المرتبة 101 من بين 140 دولة شملها مؤشر جودة التعليم. 

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