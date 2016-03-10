السجن 13 عاما لطبيب ألماني اعتدى جنسيا على 21 طفلا

السجن 13 عاما لطبيب اعتدى جنسيا على 21 طفلا

قضت محكمة ألمانية بالسجن 13 عاما وستة أشهر على طبيب أطفال سابق اعتدى جنسيا على 21 طفلا على مدار أكثر من عقد من الزمان.

وقضت محكمة الولاية في مدينة أوغسبورغ بولاية بافاريا جنوب ألمانيا (الخميس) بإخضاع الطبيب البالغ من العمر 41 عاما للمراقبة الأمنية بعد قضاء مدة السجن، وحرمانه من ممارسة وظيفته طوال حياته.

كان الادعاء العام قد طالب بتوقيع عقوبة السجن على الطبيب مدة 14 عاما وستة أشهر وإخضاعه للمراقبة الأمنية بقية حياته، بينما طالبت هيئة الدفاع بالاقتصار على الحكم بسجنه تسعة أعوام كحد أقصى.

وحاولت هيئة الدفاع تجنب الحكم بالمراقبة الأمنية على موكلها مطالبة بإدخاله مصحة للعلاج النفسي. وكان الطبيب المنحدر من مدينة أوغسبورغ قد مارس على مدار 15 عاما الاعتداء الجنسي بحق عدد كبير من الأطفال، كان أقلهم سنا طفل في الرابعة من العمر.

وكانت حادثة اختطاف طفل في الخامسة من العمر من بلدة جاريين بولاية سكسونيا السفلى قد احتلت العناوين الرئيسية للصحف الألمانية خلال آب أغسطس .2014

وقالت البيانات المتوافرة إن الطبيب الذي كان يعمل وقتها بمستشفى مدينة هانوفر استدرج الطفل إلى سيارته وقام بتخديره بمستحضر طبي ثم اعتدى عليه جنسيا داخل مسكنه.

وأضافت المعلومات المتاحة أن الطبيب قام بعد ذلك بوضع الضحية الذي أصيب بحالة ذهول في أحد الأماكن وهرب.