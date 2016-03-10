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السجن 13 عاما لطبيب ألماني اعتدى جنسيا على 21 طفلا

10/3/2016

السجن 13 عاما لطبيب اعتدى جنسيا على 21 طفلا

قضت محكمة ألمانية بالسجن  13 عاما وستة أشهر على طبيب أطفال سابق اعتدى جنسيا على 21 طفلا على مدار أكثر من عقد من الزمان.

وقضت محكمة الولاية في مدينة أوغسبورغ بولاية بافاريا جنوب ألمانيا (الخميس) بإخضاع الطبيب البالغ من العمر 41 عاما للمراقبة الأمنية بعد قضاء مدة السجن، وحرمانه من ممارسة وظيفته طوال حياته.

كان الادعاء العام قد طالب بتوقيع عقوبة السجن على الطبيب مدة 14 عاما وستة أشهر وإخضاعه للمراقبة الأمنية بقية حياته، بينما طالبت هيئة الدفاع بالاقتصار على الحكم بسجنه تسعة أعوام كحد أقصى     

وحاولت هيئة الدفاع تجنب الحكم بالمراقبة الأمنية على موكلها مطالبة بإدخاله مصحة للعلاج النفسي. وكان الطبيب المنحدر من مدينة أوغسبورغ قد مارس على مدار 15 عاما الاعتداء الجنسي بحق عدد كبير من الأطفال، كان أقلهم سنا طفل في الرابعة من العمر.

وكانت حادثة اختطاف طفل في الخامسة من العمر من بلدة جاريين بولاية سكسونيا السفلى قد احتلت العناوين الرئيسية للصحف الألمانية خلال آب أغسطس .2014      

وقالت البيانات المتوافرة إن الطبيب الذي كان يعمل وقتها بمستشفى مدينة هانوفر استدرج الطفل إلى سيارته وقام بتخديره بمستحضر طبي ثم اعتدى عليه جنسيا داخل مسكنه     

وأضافت المعلومات المتاحة أن الطبيب قام بعد ذلك بوضع الضحية الذي أصيب بحالة ذهول في أحد الأماكن وهرب      

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