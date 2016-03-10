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السجن لمنفذي أكبر سرقة في تاريخ إنجلترا

10/3/2016

الحكم بالسجن على عصابة المتقاعدين في لندن

أصدرت محكمة بريطانية أحكاما بالسجن على عصابة من المجرمين المتقاعدين نفذت عملية جريئة لسرقة ملايين الجنيهات الإسترلينية من مبنى ودائع آمنة بحي المجوهرات في لندن العام الماضي فيما يعد أكبر عملية سرقة في تاريخ انجلترا.

ففي الثاني من أبريل نيسان العام الماضي اجتمعت العصابة أمام مبنى الودائع الآمنة وسمح لهم شخص يدعى بازل بالدخول ، ودخلت العصابة عبر بئر المصعد ونزلت إلى قبو استخدمت فيه معدات ثقيلة للحفر في جدار خرساني سميك. 

 ورغم فشل جهودها في البداية عادت العصابة في اليوم التالي وسرقت 73 من صناديق الودائع وسرقت ذهبا وفضة وألماسا ومجوهرات بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني. 

وحكم على أعضاء العصابة وهم جون كولينز (75 عاما) وتيري بيركنز (67  عاما) ودانييل جونز (59 عاما) ووليام لينكولن 67 عاما بالسجن سبعة أعوام بينما حكم على كارل وود  59 عاما  بالسجن ستة أعوام وذلك بتهمة التآمر لسرقة مبنى في لندن. 

وعلى الرغم من صدور أحكام بحق المشاركين في عملية السطو ، وجهت الشرطة مرة أخرى نداء للبحث على رجل غامض يدعى "بازل" الذي كان شخصية محورية في المخطط وهو الذي دل العصابة على مكان وجود معظم الغنائم المسروقة. 

ووصف القاضي كريستوفر كينش هذه القضية بأنها "فريدة " من نوعها من حيث الطموح وتفاصيل التخطيط ومستوى التحضير وتنظيم الفريق الذي نفذها ومن حيث قيمة الممتلكات المسروقة."

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