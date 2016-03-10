الجيش الروسي يعتزم شراء خمسة "دلافين" للقتال

دولفين

أصدر الجيش الروسي طلب عروض للتزود بخمسة دلافين قتال مخصصة لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، في عودة إلى تقليد سوفياتي من الحرب الباردة.



وينص طلب العروض الذي بلغت قيمته حوالى 22400 يوروعلى حيازة أنثيين وثلاثة ذكور من الدلافين اعتبارا من الأول من أغسطس/آب في مركز تدريب عسكري للثدييات البحرية في سيباستوبول، الميناء الذي يتمركز فيه أسطول البحر الأسود الروسي في القرم، بحسب وثائق نشرت الأربعاء على موقع الحكومة الروسية.



في أثناء الحرب الباردة درب السوفيات والأمريكيون دلافين على رصد الألغام في قاع البحار أو الأجسام المشبوهة قرب سفنهم أو في المياه الساحلية.



أوضح الضابط المتقاعد فيكتور بارانيتس الذي تابع تدريب الدلافين القتالية في الاتحاد السوفياتي قبل انهياره وبعده أن هذه الثدييات استخدمت في إطار سباق التسلح بين القوتين العظميين.



وقال في حديث مع وكالة فرانس برس "بدأ الأمريكيون قبلنا. عند اكتشاف الاستخبارات السوفياتية قدرات الدلافين الأمريكية في الستينيات، قرر عسكريونا الاهتمام بالمسألة".



وتابع أن الدلافين السوفياتية دربت خصوصا على زرع متفجرات في سفن عدوه، ورصد طوربيدات متروكة وحطام سفن في قاع البحر الاسود.



وكانت القرم التي ضمتها روسيا في مارس/آذار 2014 بعد استفتاء للانضمام نددت به كييف والغرب، تشمل مركزا لتدريب الثدييات البحرية منذ 1965.



بعد انهيار الاتحاد السوفياتي أغلق المركز، وبيعت الدلافين لايران، بحسب وسائل إعلام روسية. في 2012 أعادت البحرية الأوكرانية فتح المركز الذي بات بعد عملية الضم خاضعا لموسكو.