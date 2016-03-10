الجنيه المصري يسترد 25 قرشا من قيمته مقابل الدولار

سعر الجنيه يرتفع 25 قرشا مقابل الدولار

دفعت قرارات البنك المركزي المصري بإلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد لصعود الجنيه نحو 25 قرشا مقابل الدولار في السوق السوداء خلال اليومين الأخيرين.

وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز الخميس "سعر الدولار بدأ يتدهور بشدة في السوق. هناك حالة نفسية سيئة لدى الأفراد المحتفظين بالدولار بعد القرارات الأخيرة دفعتهم للإسراع في البيع خشية مزيد من التراجع للعملة الأمريكية.

"سعر الدلار الآن بين 9جنيهات و60 قرشا و9 جنيهات و63 قرشا , من 9جنيهات و 85 قرشا في بداية الأسبوع. قد ينزل أكثر حتى 9جنيهات و25 قرشا و هو السعر الذي جرى الاتفاق عليه في اجتماع المركزي الأخير مع شعبة الصرافة."

واجتمع البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي مع مكاتب الصرافة للمرة الثانية في أقل من شهر في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية.

وقال مصدران لرويترز من سوق الصرافة أمس الأربعاء أحدهما حضر الاجتماع والآخر اطلع على ما دار فيه إنه جرى الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9 جنيهات و25 قرشا بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9 جنيهات و85 قرشا بينما السعر الرسمي 7جنيهات و 83 قرشا.

وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي طارق عامر الذي خلف هشام رامز في نوفمبر تشرين الثاني 2015 يتبنى نهجا مختلفا إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8جنيهات و60 قرشا و8 جنيهات و65 قرشا للدولار.

لكن السوق سرعان ما تجاوزت هذا النطاق، وقفز سعر الدولار سريعا في السوق السوداء ليقترب من مستوى العشرة جنيهات وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في فبراير شباط.

وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.

ويرى عدد من المصرفيين وخبراء الاقتصاد أن خطوات المركزي الأخيرة لكبح سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية رغم أهميتها فإنها جاءت متأخرة جدا.

وفي محاولة لتقييد السوق السوداء فرضت الحكومة حدودا قصوى على عمليات السحب والإيداع المصرفي بالعملة الأجنبية وكان الهدف من تقييد الإيداعات منع المتعاملين من إدخال الدولارات المشتراة في السوق السوداء إلى النظام المصرفي.

وقام البنك المركزي خلال اليومين الأخيرين بإلغاء هذه القيود على الأفراد ومستوردي السلع الأساسية. ومازالت القيود سارية على الشركات التي تستورد سلعا غير ضرورية لكن هذه الشركات تجد ثغرات وتقول إن السوق السوداء مزدهرة أكثر من أي وقت مضى.

وقال مسؤول في قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة لرويترز "قرارات المركزي الأخيرة بجانب رفع البنك الأهلي وبنك مصر للعائد على الشهادات الادخارية ستساهم بقوة في تدعيم المركز الدولاري لدى البنوك وسحبه من السوق السوداء."

ورفع البنك الأهلي المصري العائد على الشهادات لأجل ثلاث سنوات أمس الأربعاء إلى 4.25 % من 3.25 % بينما زاد العائد على شهادات سبع سنوات إلى 5.75 % من 4.25%. ورفع العائد على شهادات خمس سنوات إلى 5.25 %.

ورفع بنك مصر العائد على الشهادات لأجل ثلاث سنوات إلى 4.25% من 3.5 % وعلى شهادات خمس سنوات إلى 5.25 % من4 %.