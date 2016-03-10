البث الحي
منوعات

الجزيرة تفوز بخمس جوائز في مهرجان "دبي لينكس"

10/3/2016

شعار شبكة الجزيرة الإعلامية

فاز قطاع التسويق بشبكة الجزيرة الإعلامية بخمس من جوائز مهرجان "دبي لينكس" المتخصص في مجال التسويق والإعلام، عن الحملة التسويقية التي أطلقتها قناة الجزيرة الإخبارية تحت شعار "نحن الجزيرة"، عن فئات مختلفة شملت التصوير السينمائي، والصوت، والتصوير الإعلاني، والإخراج، وأعلنت أسماء الفائزين مساء الأربعاء 9 مارس، في احتفالية خاصة نظمت بمدينة دبي.

وكانت حملة "نحن الجزيرة" التي تعتبر الأكبر من نوعها منذ إنشاء الشبكة، قد أطلقت في 11 نوفمبر الماضي، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز مكانة قناة الجزيرة الإخبارية وريادتها، وتقريب مذيعيها ومراسليها من المشاهدين عبر إنتاج مقابلات شخصية تبرز الجانب الإنساني لنجوم القناة، وفيلم ترويجي وحملات إعلانية بمواصفات عالمية.

الفيلم الرئيسي للحملة حصد أكثر من 38 مليون مشاهدة، بينما تجاوز عدد مشاهدات الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي 60 مليون مشاهدة. الحملة ركزت على إظهار تميز القناة في عرض كل الآراء ووجهات النظر، وانحيازها للقضايا الإنسانية ومعاناة اللاجئين والمهمشين.

قالت كايوكو نيدسيد، مديرة التسويق بالشبكة، تعليقا على هذا الفوز:" أود أن أشكر مشاهدي القناة ومتابعيها، وكل من شارك في إنجاز حملة "نحن الجزيرة" التسويقية، وأؤكد أن هذه مجرد بداية لعمل مستمر من التفاعل والتواصل مع مشاهدينا عبر منصاتنا المختلفة."

يذكر أن مهرجان "دبي لينكس" يعتبر من بين أبرز الملتقيات في مجال الدعاية والتسويق والتصميم الفني، وتحرص المؤسسات الإعلامية ووكالات الدعاية والإعلان والتسويق على المشاركة فيه سنوياً.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

التحقيق مع مدير نادي يوفنتوس بعد "مهزلة" امتحان اللغة الإيطالية لسواريز

المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز (يمين) والمدير العام لنادي يوفنتوس فابيو باراتيشي (يسار) (موافع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)