الجزيرة تفوز بخمس جوائز في مهرجان "دبي لينكس"

شعار شبكة الجزيرة الإعلامية

فاز قطاع التسويق بشبكة الجزيرة الإعلامية بخمس من جوائز مهرجان "دبي لينكس" المتخصص في مجال التسويق والإعلام، عن الحملة التسويقية التي أطلقتها قناة الجزيرة الإخبارية تحت شعار "نحن الجزيرة"، عن فئات مختلفة شملت التصوير السينمائي، والصوت، والتصوير الإعلاني، والإخراج، وأعلنت أسماء الفائزين مساء الأربعاء 9 مارس، في احتفالية خاصة نظمت بمدينة دبي.

وكانت حملة "نحن الجزيرة" التي تعتبر الأكبر من نوعها منذ إنشاء الشبكة، قد أطلقت في 11 نوفمبر الماضي، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز مكانة قناة الجزيرة الإخبارية وريادتها، وتقريب مذيعيها ومراسليها من المشاهدين عبر إنتاج مقابلات شخصية تبرز الجانب الإنساني لنجوم القناة، وفيلم ترويجي وحملات إعلانية بمواصفات عالمية.

الفيلم الرئيسي للحملة حصد أكثر من 38 مليون مشاهدة، بينما تجاوز عدد مشاهدات الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي 60 مليون مشاهدة. الحملة ركزت على إظهار تميز القناة في عرض كل الآراء ووجهات النظر، وانحيازها للقضايا الإنسانية ومعاناة اللاجئين والمهمشين.

قالت كايوكو نيدسيد، مديرة التسويق بالشبكة، تعليقا على هذا الفوز:" أود أن أشكر مشاهدي القناة ومتابعيها، وكل من شارك في إنجاز حملة "نحن الجزيرة" التسويقية، وأؤكد أن هذه مجرد بداية لعمل مستمر من التفاعل والتواصل مع مشاهدينا عبر منصاتنا المختلفة."

يذكر أن مهرجان "دبي لينكس" يعتبر من بين أبرز الملتقيات في مجال الدعاية والتسويق والتصميم الفني، وتحرص المؤسسات الإعلامية ووكالات الدعاية والإعلان والتسويق على المشاركة فيه سنوياً.