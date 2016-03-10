البرلمان الأوربي: دم الطالب الإيطالي في مصر لن يمر دون ثمن

طالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بالتعاون مع إيطاليا في التحقيق حول تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في قرار دان فيه الاختفاء القسري في مصر.

وفي قرار تم تبنيه خلال جلسة موسعة الخميس في ستراسبورغ دعا البرلمان الأوروبي "السلطات المصرية الى تزويد السلطات الإيطالية بكل الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بتحقيق مشترك وسريع وشفاف ومحايد في قضية ريجيني".

وصوت 588 نائبا أوروبيا لصالح النص وعارضه 10 وامتنع 59 عن التصويت.

ودان القرار "بشدة تعذيب واغتيال المواطن الأوربي جوليو ريجيني في ظروف مشبوهة".

وطالب أعضاء بالبرلمان الأوربي اليوم بوقف المعونات والمساعدات العسكرية التي تقدم لمصر، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.

وفي جلسة عاجلة في مقره في ستراسبورغ بفرنسا صباح الخميس قال أعضاء بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن أوضاع حقوق الانسان في مصر تزداد سوءا، فمصر تقوم بقمع الاحتجاجات، واعتقال الناشطين، والاخفاء القسري للمئات، وقتل كثير من الناشطين أثناء الاحتجاز، وفي المقابل لا محاكمات لمن يقوم بالقتل والتعذيب.

وأشار الأعضاء إلى أن بعضهم تواصلوا مع سياسيين ونشطاء في مصر، وأكدوا أن السلطات المصرية هي من تسببت في مقتل الطالب الإيطالي، مطالبين بوقف المساعدات العسكرية لمصر.

وقال أحد الأعضاء إن جوليو ريجيني كان يريد المساهمة في مستقبل أفضل ولذلك سافر إلى مصر، كان يريد أن يواصل أبحاثه هناك، ولكنه قتل، لذا على الاتحاد الأوربي أن يكون صارما مع مصر بشأن المسألة، فـ" دم" جولي يجب أن يُـعاقب المجرمون عليه.

وطالب أحد الأعضاء بحماية كل الأوربيين عند سفرهم إلى مصر لعدم تعرضهم لمصير ريجيني، لأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر مأساوية، فأكثر من 22 ألف شخص اعتقلوا باعتراف السلطات.

ودان أحد أعضاء البرلمان الأوربي مماطلة السلطات المصرية بشأن التحقيقات قائلا: كل أسبوع تأتي السلطات المصرية بنسخة جديدة من تحقيقات مقتل ريجيني، كل هذا الوقت ولم تصدر إدانة لهذه النكتة السمجة بذريعة مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن السيسي رئيس يقوم بقمع مواطنيه ويستخدم المعونات التي يقدمها الاتحاد الأوربي في قمع الحريات وحقوق الانسان ، وطالب بأن تتوقف مصر عن التعذيب والاخفاء القسري ومراجعة قانون التظاهر الذي يستخدم لقمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية.

وأضاف أحد الأعضاء: نعرف أن مصر شريك مهم للإتحاد الأوربي لكن لا يجب أن يمر هذا دون ثمن.

وأضاف آخر: هناك تناقض بين الدستور المصري وتطبيق السلطات له، وهناك عشرات الآلاف الذين فقدوا على يد السلطات الأمنية والمخابرات المصرية.

وقال عضو آخر: روجيني تعرض للتعذيب بشكل بشع وقتل .. مصر أرسلت الجثة لكن لم ترسل الحقيقة.



واختفى الطالب البالغ من العمر 28 عاما في ظروف غامضة في وسط القاهرة يوم 25 يناير/كانون الثاني ثم عثر على جثته في 3 فيراير/شباط بجانب الطريق في شمال القاهرة وعليها آثار تعذيب.