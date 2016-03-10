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الأهلي الليبي والهلال السوداني يستعدان لمواجهة السبت

10/3/2016

أكمل فريقا الأهلي الليبي وضيفه السوداني الهلال استعداداتهما لمباراتهما في ذهاب الدور الثاني في بطولة الأندية الأفريقية السبت المقبل في تونس.

وتدرب الفريقان في تونس الأربعاء استعدادا لمباراتهما، ويتعين على الفرق والمنتخبات الليبية استضافة مبارياتها في الجارة تونس نظرا للوضع الأمني المرتبك في البلاد منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.

الأهلي الليبي تأهل لدور الـ 32 بفوزه على أونز كرياتورز المالي بمجموع هدفين لهدف بينما تأهل الهلال مباشرة نظرا لأدائه الموسم الماضي حيث كان قد لعب في دور الأربعة.

وبالرغم من توقف المنافسات المحلية في ليبيا قدم الطرابلسي عروضا قوية في المباريات الودية التي لعبها في إطار استعداداته لمواجهة الأزرق" الهلال السوداني".

آخر هذه المباريات شهدت تعادل الأهلي مع الملعب التونسي بثلاثة أهداف لكل بعد أن تقدم الفريق الليبي 3- 1 بنهاية الشوط الأول.

مدرب الأهلي جمال بونورة قال إنه يعرف جيدا إيجابيات الفريق السوداني وسلبياته.

وفي الجانب الهلالي أكد المهاجم محمد عبد الرحمن إن الأزرق، وصيف البطولة في صورتها السابقة مرتين، يحمل أمال كل الشعب السوداني في التتويج باللقب للمرة الأولى.

المدرب المصري طارق العشري الذي تولى تدريب الهلال منذ نحو ثلاثة اسابيع فقط يدرك إنه يواجه مهمة ليست بالسهلة على ملعب الشاذلي زويتن في العاصمة التونسية.

مدرب المقاولون العرب السابق أكد إنه سوف يسعى للعودة بنتيجة إيجابية تساعده في حسم ورقة التأهل عندما يتجدد لقاء الفريقين بجولة الإياب في أم درمان يوم 20 مارس.

 

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