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الأمم المتحدة: 34 دولة بحاجة إلى مساعدات غذائية

10/3/2016
 
منظمة الأغذية والزراعة للأمم  المتحدة "فاو"

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم  المتحدة (فاو) في تقرير لها أن هناك 34 دولة حول العالم  تحتاج إلى مساعدات غذائية من الخارج بسبب الجفاف والفيضانات والصراعات  المستمرة.
     
وأوضح التقرير أنه من بين أكثر من 30 دولة تحتاج إلى المساعدات، هناك 27  دولة في أفريقيا تشهد تراجعا لإنتاجها الزراعي بشكل حاد هذا العام بسبب  الجفاف الذي تسببه ظاهرة "إل نينيو" المناخية.
     
كما أثر الطقس الجاف أيضا على أمريكا الوسطى والكاريبي حيث تواجه الدول  جفافا للعام الثالث على التوالي.
     
وذكر التقرير أن المناطق الأكثر احتياجا للدعم الإنساني تقع في شرق  وجنوب أفريقيا وجزر المحيط الهادئ وأمريكا الوسطى، حيث أعلنت الكثير من  الدول حالات الطوارئ.

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